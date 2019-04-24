山西太焦高鐵 連續梁合龍

2019-04-24 00:12 聯合報 中新社



山西太原至焦作的太原市小店區辛村高鐵地段，兩處長約50米、高32米、重達8800噸的連續梁同時轉體35度，日前完成合龍。