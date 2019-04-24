北京台胞綠化基地 200人植樹

2019-04-24 00:12 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



北京市台灣同胞聯誼會和北京市台資企業協會日前共同舉辦第八屆「百個家庭百棵樹—在京台胞、台商、台生公益植樹」活動，有近200人共同植樹。 北京市台聯與台協日前攜家帶眷在房山區參與植樹活動，並在現場合影。 圖╱北京市台聯提供 分享 facebook

北市台聯黨組書記王蘭棟、會長高峰，與市台辦副主任于鳳英、房山區委常委等人也參與了這項活動。現場你揮鍬鏟土，我圍堰澆水，位在房山區張坊鎮南白岱村的「在京台胞綠化基地」一片繁忙。

中共總書記習近平日前參加北京義務植樹活動時指出，中華民族自古就有愛樹、植樹、護樹的好傳統，要全國動員、全民動手參與，持之以恆展開義務植樹。

市台聯等單位籌組的公益植樹活動，也在響應此一號召，踐行綠水青山就是金山銀山的理念。

植樹活動是北京台胞、台商、台生每年的傳統活動，2012年至今已舉辦八年，累計有超過2000人次參與，種植樹苗3000餘株，2014年在房山區張坊鎮南白岱村建立「台胞林—在京台胞綠化基地」，為持續推進森林城市、森林鄉村發展，著力改善人居環境，貢獻力量。

經過幾年努力，「台胞林」帶動了周邊山地的綠化美化。市台聯會長高峰有感觸地說：「今天我們種下的不僅是一棵棵樹苗，更是綠色的希望，是兩岸同胞的親情，是為子孫後代造福。」他希望更多人加入植樹造林的隊伍，為建設國際一流的和諧宜居之都做更大貢獻。