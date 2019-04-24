黃姓起源有3 主根在今河南潢川

2019-04-24 00:13 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／河南潢川報導



黃姓為中國十大姓氏之一，在海外更有「陳林半天下、黃鄭排滿街」四大姓氏的說法。黃姓為中國古老的姓氏之一，其主根在古黃國（今河南潢川縣），黃國在西元前21世紀為夏啟所封，歷經夏、商、周三代王朝，歷史上曾經存在長達1400餘年；西元前648年春秋時，為楚國所滅，黃國子孫就以國名為姓。 河南潢川縣設立黃國紀念堂，展示黃國歷史遺跡。 記者胡明揚╱攝影 分享 facebook

黃姓起源有3個來源，其一，出自嬴姓，這是黃姓的主要來源。帝舜時代，東夷部落的首領叫伯益，因幫助大禹治水有功，被帝舜賜姓嬴氏。傳說伯益的後裔14支，合稱嬴姓十四氏；其中的黃氏大約於商末周初，在今河南潢川建立黃國。春秋時期，楚國稱霸，只有黃國和隋國敢於抗衡，後來黃被楚滅。

到了戰國時期，黃氏後人最出名的，當屬前兩年大陸熱播電視劇「羋月傳」裡，戲中和羋月青梅竹馬、談情說愛的的戰國四大公子之一楚國「春申君」黃歇。黃歇不僅擔任楚國宰相20多年，後來還被分封江東，開發建設今天的江蘇、上海等地，所以上海人為紀念黃歇的貢獻，上海簡稱「申」，至今上海也有春申路。

其二，出自少昊金天氏之後。台駘是上古時期少昊金天氏的苗裔，世代為水官之長，顓頊時受封於汾川，後世尊為汾水之神。春秋時，台駘的後人曾建立沈、姒、蓐、黃諸國，後來均被滅。其中黃國公族子孫以國為姓，成為黃姓。

其三，起源於中國古代南方的蠻族，此支黃氏乃是黃國遺民的後裔。

黃姓的主根在古黃國，早期活動於江淮之間，戰國時期，大批南遷到湖北地區，江夏（今武漢）成為著名的黃氏郡望。漢代之後，黃氏因任職等原因，向大江南北遷移，向南遷至湖南、江西、四川等地，向北遷至河南固始、南陽等地。

東晉末年，黃氏遷居福建；隋唐五代時期，黃氏繼續向東南遷移，一支由中原進入福建，形成後來的金門黃氏；一支由江西進入浙江，在金華地區形成金華黃氏；一支由河南固始向南經安徽、江西，抵達福建邵武，形成邵武黃氏，此後黃氏子孫分散到東南沿海和廣東等地。

宋明時期，黃氏已是南方大姓，在江西、浙江、廣東、福建繁衍最盛。

明朝末年，隨著鄭成功收復台灣，黃姓開始移居台灣，後來又遷徙至海外，成為海外華人一大姓氏。

（系列文五之三）