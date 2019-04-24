5G福州 首發公交車秒速下載

2019-04-24 03:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



福建福州日前首批5G公交車上路，乘客在車上可通過WiFi接入5G網絡實現高速下載，下載速度最高可達每秒800M左右，一秒鐘就能下載一部普通電影。

中新社報導，安裝有中國電信5G接收模塊的51路公交車在福州首發，除5G公交車首發，5G遠程駕駛、5G海洋漁業等5G新技術新應用，也同步在福州市5G產業促進大會上亮相。

福州市副市長李春說，該市將加快推進5G技術在福州規劃試點、商用部署和產業發展，全力打造福州市數字經濟發展新業態、新動能。福州擁有探索5G商用的基礎。福州獲批成為全國17個5G試點城市之一。

李春認為，福州市5G產業聯盟的成立，將有利於發揮各自優勢匯聚智慧、協同創新，更有利於將政府和產業界的頂層設計與實踐緊密結合起來。

截至目前，福州市在長樂濱海新城、海峽會展中心等區域部署3000個5G站點，已完成了海峽會展中心和長樂數字中國展館兩個超大型數字化5G室內分布式基站。

在福州市5G產業促進大會上，來自通信運營商、設備製造商、終端供應商、系統集成商、科研院所等的業界專家齊聚，構建合作共贏的5G生態圈成為各方共識。

思源政通集團福建區域副總經理賴興水即表示，和4G相比，5G最突出的特點就是帶寬更寬、速度更快、延時更短，為「數字城市」建設帶來新的機遇。進入5G時代，「數字城市」解決方案的技術框架應實現「五跨五通」，即跨系統、跨部門、跨業務、跨階層、跨城市，服務通、流程通、身份通、數據通、證照通。

福州市政府黨組成員、副秘書長林強也指出，通過福州5G產業聯盟共同推動5G的商用實踐，注重5G與產業、場景結合，更實際和實用。相關專家認為，政府的大力支持、企業的積極參與以及良好的基礎，將推動福州搶占5G商用新高點。