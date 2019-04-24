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海口打造5G智慧樂園

2019-04-24 03:28聯合報 中新社

中國電信海南公司、長影環球100奇幻樂園在海口舉行5G智慧樂園創新實驗基地合作簽約儀式，合作打造5G智慧樂園。雙方為5G智慧樂園實驗基地揭牌。

中新社
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