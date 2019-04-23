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非洲豬瘟中國殺百萬頭豬 外媒指真實疫情更嚴重

2019-04-23 22:42中央社 上海23日電

根據中國官方統計，非洲豬瘟疫情累計已撲殺102萬頭生豬，不過外媒報導，很多中國豬農沒有把疑似疫情上報，而官方試圖掩蓋問題的傾向危及公眾信任，讓問題更難解決。

根據中國農業農村部，從去年8月中國發生首例非洲豬瘟疫情以來，截至今年4月22日，共發生129起疫情，累計撲殺102萬頭生豬。

紐約時報22日報導，真實的疫情可能更為嚴重，一些受訪豬農並未將豬隻死亡的真實情況上報，原因是認為「沒有用」，也拿不到補助款；部分消費者則懷疑官方宣稱非洲豬瘟不會危害人類健康的保證，開始避免食用豬肉。

雖然中國政府威脅對不立即上報疫情的養豬場予以懲處，但報導指出，在中國各地，民眾已在河流和溝渠裡發現成堆死豬，顯示豬農未通知當局便將死豬丟棄。

官方的應對方式也讓防疫存在漏洞。報導引述山東省泰安市的畜牧專家畢杰說，從中國各地確診病例的時間和模式看，一些地方在豬隻生病很久之後，才宣布感染非洲豬瘟。

報導指出，山東省濟南1月發布的一份內部報告顯示，當地的動物衛生檢疫機構人手和資金短缺，難以滿足當前防控非洲豬瘟的需要。

地方政府的防疫能力不足、逃避問責、又不願意在補貼農民撲殺豬隻上花太多錢，這些都導致地方政府沒有積極處理疫情。對養豬戶的補貼是由中央和地方政府共同分攤，而在非貧困省分，地方政府的負擔額度要更高。

報導說，對中國這個全球最大豬肉生產國和消費國而言，控制非洲豬瘟迫在眉睫。但官方的反應似乎仍跟過去應對涉及公共衛生與安全的危機模式類似，包括1990年代的愛滋病疫情、2003年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以及2008年嬰兒配方奶粉摻假事件。

報導認為，當局試圖掩蓋這類問題的傾向，會危及公眾的信任，而信任缺失讓問題更難解決。

非洲豬瘟疫情愛滋病

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