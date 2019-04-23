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徠卡在大陸「被消失」 急撇清立場卻慘遭打臉

2019-04-23 19:42聯合新聞網 綜合報導

徠卡因宣傳片涉及六四天安門事件遭封殺，急撇清該片為非法授權拍攝，卻慘遭廣告公司打...
徠卡因宣傳片涉及六四天安門事件遭封殺，急撇清該片為非法授權拍攝，卻慘遭廣告公司打臉。 圖擷自／youtube
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德國知名相機品牌「徠卡」（Lecia）近期在中國大陸的社群網站中遭到封殺，甚至一度無法在微博中搜尋關鍵字。起因是一部徠卡的宣傳片《The Hunt（狩獵）》，因為片中描述在1989年記者不畏當局追捕，偷偷攝下六四天安門事件中「坦克人」的畫面，遭到中國大陸網友反感，雖然徠卡緊急撇清該片並非是公司授權拍攝，但卻慘遭巴西廣告公司打臉，申明為該片確實為徠卡核准下拍攝。

綜合外媒報導，這部五分鐘的宣傳片以西方攝影師用徠卡相機記錄國外衝突，雖然影片穿插不同場景，但主線劇情是一位攝影師捕捉到了標誌性的「坦克人」一幕，一名站在北京坦克軍隊前面的中國抗議者，最後在影片結尾浮現徠卡的品牌標誌。徠卡做為華為的主要供應商，該宣傳片被大陸網友視為辱華，與華為的愛國形象相觸，在17日於網路引發爭議。

徠卡發言人當時快速回應，指該宣傳片未經徠卡的委託、投資或批准，強調「我們對這次爭議表示遺憾，並將採取進一步的法律措施，以防止未經授權使用我們的品牌。」雖然事後在徠卡官網上，找不到相關影片蹤跡，但該影片的廣告製作公司F/Nazca發出聲明指出，這部影片的成果是令人自豪的，且是與巴西徠卡合作製作的宣傳片，強調「絕不會在未經客戶同意下製作或推出作品」。

F/Nazca自2012年起就負責徠卡在巴西的宣傳，也曾在2015年推出《徠卡100年》短片，斬獲當年戛納國際創意節的全場大獎。此次宣傳片授權爭議，由於雙方公司僅在巴西合作，因此F/Nazca沒有進一步針對徠卡在大陸的回應表態，中國手機大廠華為也拒絕做出回應。

巴西廣告天安門徠卡

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