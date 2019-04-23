存50元取50萬 遊民騙貸網銀1.5億

2019-04-23 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸遼寧一個無業遊民，利用網路銀行平台只要「存50元取50萬」的存單質押貸款的安全漏洞，騙貸一百多次，詐騙貸款近人民幣三千萬，相當新台幣1.5億元，大買豪車，連他周邊的朋友也一起跟著沾光，最後落網人民幣兩千多萬已被揮霍一空。

令人驚訝的是，這個無業遊民馬勇只有高中學歷，也沒有做過相關的資訊科技工作，看看新聞KNEWS報導，馬勇有個特殊的習慣，就是不管什麼銀行，只要在網銀上推出新功能，他就用抓包軟體去試有沒有漏，他在2018年初某銀行網銀的「存單質押貸款」業務發現安全漏洞，可以用50元存單騙取了50萬元貸款。

厲害的是，初查僅一個帳戶就騙貸人民幣500萬，而警方介入調查發現這僅是冰山一角，馬勇共有5個帳戶用同一漏洞，同一手法作案，就詐騙貸款近人民幣三千萬。

馬勇落網的時候，警方只在銀行卡上查到剩下人民幣幾百萬元，發現多達人民幣兩千多萬已被揮霍一空。馬勇卻認為都怪警方破案太快，再給他半年他就能堵上窟窿。他透露正打算開一個超跑俱樂部，專賣二手高端超跑轎車，而且他還有個組建婚慶車隊的想法。