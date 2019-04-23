女高速駕駛撞隧道慘死 調查發現：34分鐘內看30次手機

2019-04-23 11:56 聯合新聞網 綜合報導



近日於大陸福建，一名女性駕駛在開車途中突然以高速撞向隧道壁面，車輛損毀狀況嚴重，駕駛也因傷重當場喪命。警方調查後發現事發當下，女駕駛一共犯了超速、隧道內變換車道、使用手機以及未繫安全帶等四項違規。

車輛在高速撞上隧道壁後損毀狀況嚴重。圖擷自 騰訊視頻 分享 facebook

據「江蘇新聞」報導，福建一隧道內發生車輛高速衝撞隧道壁意外，車禍後車輛的損壞情況嚴重，車頭與車頂全毀、擋風玻璃全碎、輪框與車門也都變形，駕駛當場身亡。開車的女駕駛當時共犯下四項違規，警方表示「超速、隧道內變換車道、使用手機以及未繫安全帶」等違規行為均與事故的發生有密切關聯，但最根本的原因還是在邊開車邊使用手機的行為。

監控畫面顯示，女駕駛在開車的34分鐘內共查看、使用30次手機，在車禍發生前兩、三分鐘都還使用微信傳訊息。從其微信紀綠可看到她一邊開車一邊和朋友傳訊息聊天的狀況，女駕駛在訊息中對朋友表示自己正在開車，但依然以語音、輸入的方式和朋友聯絡，前後共傳了16次訊息。朋友提醒她開慢點時，她曾回「把車子設定速120公里，不用踩油門很輕鬆」，隨後沒多久她的車輛就從內線車道橫跨外線直接撞向隧道壁。

警方調查後發現駕駛在車禍發生前兩、三分鐘正使用微信和朋友傳訊息聊天。圖擷自 騰訊視頻 分享 facebook

網友們在看了監視器畫面與通訊紀錄後皆表示「開車千萬不要看手機」、「邊開邊看手機命已經少了一半了」，覺得這麼重要的交通觀念千萬不要「拿命來搏」，同時也提醒「知道對方在開車的話也絕對不要發訊息」。