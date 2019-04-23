親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

菲律賓強震已11死：馬尼拉首都圈的災後搶救

女高速駕駛撞隧道慘死 調查發現：34分鐘內看30次手機

2019-04-23 11:56聯合新聞網 綜合報導

近日於大陸福建，一名女性駕駛在開車途中突然以高速撞向隧道壁面，車輛損毀狀況嚴重，駕駛也因傷重當場喪命。警方調查後發現事發當下，女駕駛一共犯了超速、隧道內變換車道、使用手機以及未繫安全帶等四項違規。

車輛在高速撞上隧道壁後損毀狀況嚴重。圖擷自騰訊視頻
車輛在高速撞上隧道壁後損毀狀況嚴重。圖擷自騰訊視頻
分享

據「江蘇新聞」報導，福建一隧道內發生車輛高速衝撞隧道壁意外，車禍後車輛的損壞情況嚴重，車頭與車頂全毀、擋風玻璃全碎、輪框與車門也都變形，駕駛當場身亡。開車的女駕駛當時共犯下四項違規，警方表示「超速、隧道內變換車道、使用手機以及未繫安全帶」等違規行為均與事故的發生有密切關聯，但最根本的原因還是在邊開車邊使用手機的行為。

監控畫面顯示，女駕駛在開車的34分鐘內共查看、使用30次手機，在車禍發生前兩、三分鐘都還使用微信傳訊息。從其微信紀綠可看到她一邊開車一邊和朋友傳訊息聊天的狀況，女駕駛在訊息中對朋友表示自己正在開車，但依然以語音、輸入的方式和朋友聯絡，前後共傳了16次訊息。朋友提醒她開慢點時，她曾回「把車子設定速120公里，不用踩油門很輕鬆」，隨後沒多久她的車輛就從內線車道橫跨外線直接撞向隧道壁。

警方調查後發現駕駛在車禍發生前兩、三分鐘正使用微信和朋友傳訊息聊天。圖擷自騰...
警方調查後發現駕駛在車禍發生前兩、三分鐘正使用微信和朋友傳訊息聊天。圖擷自騰訊視頻
分享

網友們在看了監視器畫面與通訊紀錄後皆表示「開車千萬不要看手機」、「邊開邊看手機命已經少了一半了」，覺得這麼重要的交通觀念千萬不要「拿命來搏」，同時也提醒「知道對方在開車的話也絕對不要發訊息」。

車禍手機

相關新聞

光棍潮來襲！大陸4千萬剩男 靠這招找老婆

2019-04-23 10:00

劉強東被控性侵相關影片曝光 引發隱私權爭議

2019-04-23 12:01

河南周口市淮陽縣 陳姓發源地

2019-04-23 01:47

廣東無人島 下月市場化出讓

2019-04-23 01:47

商合杭鐵路、裕溪河特大橋合龍

2019-04-23 01:47

24樓掉蘋果砸女嬰頭致殘 玩耍女童家人遭求償2500萬

2019-04-22 21:19

出任務五天歸來…西安消防員對兒做了這件事 網友淚目

2019-04-22 16:26

中國第一代鋼琴家巫漪麗文革遭鬥 為保雙手哀求「打我腳吧」

2019-04-22 16:24

李銳日記捐胡佛研究所 遺孀起訴女兒獲受理

2019-04-22 16:13

香港新六四館月底才開幕 遭「街坊」踩場

2019-04-22 13:54

許志安、黃心穎事件餘波…巡查8000的士？ 私隱專員拒絕

2019-04-22 13:51

涉嫌非法捕撈 南韓扣押5艘中國漁船

2019-04-22 13:45

國泰空服員打包餐食 多人恐遭開除

2019-04-22 13:43

雷劈國泰航班機翼 女乘客嚇哭

2019-04-22 13:39

Model S電動車傳自燃起火 特斯拉派員調查

2019-04-22 11:17

公檢法聯手造假病歷 陸殺人犯半年就出獄

2019-04-22 11:12

大連化工廠爆炸？官方稱庫房起火 無人員傷亡

2019-04-22 10:59

「江派」曾慶紅返家鄉江西 陸民高喊「領導好」

2019-04-22 10:22

兩岸青少年 廈門共築航天大夢

2019-04-22 02:05

福州永泰 台青打造農技站

2019-04-22 02:05

德陽無人機種稻 一畝田兩分鐘

2019-04-22 02:05

華人尋根熱 河南打造根親聖地

2019-04-22 02:04

陸生態部長：環境安全仍嚴峻

2019-04-22 02:04

北京瞭望／豬年．豬事．豬周期

2019-04-22 01:05

兩岸微流行／浮誇帶笑 誇誇群風行

2019-04-22 00:13

到三毛故鄉定海 感受小沙女流浪記

2019-04-21 23:45

三面圍堵也不怕 老司機只花10秒神倒車輕鬆過

2019-04-21 23:00

要正妹微信被拒2次 男揮拳暴擊腦門

2019-04-21 22:36

影／跟定妳了！2.7公尺眼鏡蛇鑽車過夜 女子嚇壞

2019-04-21 17:48

非洲豬瘟又爆疫情 陸海口市4地區146豬死亡

2019-04-21 16:18

質疑華為手機會自動P圖 中國網媒主筆遭開除

2019-04-21 13:14

巴黎聖母院救火 中國這款無人機立大功

2019-04-21 12:04

10多個藝人同天現身 瘋狂粉絲擠破上海虹橋機場玻璃

2019-04-21 12:00

內地擬規定「P圖及惡搞換臉」屬侵犯肖像權 藝人蔡徐坤告B站

2019-04-21 10:12

北京首都機場 今突發提升安檢警示

2019-04-21 09:54

「她就是我的光」浙江小六生情書網上爆紅

2019-04-21 09:44

中共海軍新發言人亮相 陸網友：帥到無法呼吸

2019-04-21 09:28

中國成功發射第44顆北斗導航衛星

2019-04-21 09:10

北京瞭望／紫玉山莊 中南海後花園

2019-04-21 00:46
看更多

熱門文章

影／亮劍！共軍發布最新海陸空軍轟炸影片

2019-04-22 17:22

低俗婚鬧「床上強脫內褲」 新娘淚憶：越掙扎他們越興奮

2019-04-22 14:18

國泰空服員打包餐食 多人恐遭開除

2019-04-22 13:43

女高速駕駛撞隧道慘死 調查發現：34分鐘內看30次手機

2019-04-23 11:56

中共重量級涉台學者章念馳：是台獨逼出了統一

2019-04-22 14:34

24樓掉蘋果砸女嬰頭致殘 玩耍女童家人遭求償2500萬

2019-04-22 21:19

中國第一代鋼琴家巫漪麗文革遭鬥 為保雙手哀求「打我腳吧」

2019-04-22 16:24

海上軍備跟日拚了 陸「下水餃」狂造艦

2019-04-23 00:40

華為首季財報意外亮眼 竟是美國幫了大忙？

2019-04-22 23:16

中國海軍首曝光萬噸級「055導彈驅逐艦」海上航行畫面

2019-04-23 10:45

光棍潮來襲！大陸4千萬剩男 靠這招找老婆

2019-04-23 10:00

學者稱不排除中共再奪我邦交國 兩岸關係將持續探底

2019-04-22 19:38

夫婦30年前買「恩愛保險」到期 125公斤米僅換回3千元

2019-04-22 17:24

雷劈國泰航班機翼 女乘客嚇哭

2019-04-22 13:39

中共海軍閱兵 美國僅派上校出席

2019-04-22 22:08

時機敏感？北京突延長五一假期 英媒指跟紀念五四有關

2019-04-22 13:33

海軍比一比 陸有人才隱憂 日反潛優越 我力保交通

2019-04-23 00:42

中共海軍70年 習近平今主持海上閱艦

2019-04-23 00:38

情侶拍完婚紗後情變 男方4年後另覓良緣要求影樓重拍

2019-04-22 17:40

遭禁探視李明哲3個月後 李凈瑜搭機赴陸

2019-04-22 17:25

廣東Q1外貿總額年降1% 美國退居第四大貿易國

2019-04-22 18:03

李銳日記捐胡佛研究所 遺孀起訴女兒獲受理

2019-04-22 16:13

習近平主持中央財經委員會議 強調全面建成小康社會

2019-04-22 20:50

亞投行成員國增至97個

2019-04-23 01:48

陸學者：兩岸存八大風險 但總體風險可控

2019-04-23 09:23

住處才隔1公里卻走了57年 蘇州失散兄妹相認

2019-04-22 15:54

劉強東被控性侵相關影片曝光 引發隱私權爭議

2019-04-23 12:01

出任務五天歸來…西安消防員對兒做了這件事 網友淚目

2019-04-22 16:26

兩岸關係惡化 學者：不排除大選前再被拔友邦

2019-04-23 00:43

中日22日簽署ETF互通協議 雙邊關係再進化

2019-04-22 16:28

商合杭鐵路、裕溪河特大橋合龍

2019-04-23 01:47

中國寄望民間 專家：我應保持警覺

2019-04-22 17:26

陸5G時代來臨 北上廣深等7城開通試驗網絡

2019-04-23 10:45

習近平下午主持海上閱艦 青島加強維穩

2019-04-23 11:13

工行新掌門 傳中行董座陳四清接任

2019-04-22 15:27

許志安、黃心穎事件餘波…巡查8000的士？ 私隱專員拒絕

2019-04-22 13:51

河南周口市淮陽縣 陳姓發源地

2019-04-23 01:47

商務部：將與更多國家商建自由貿易區

2019-04-22 17:36

上海特斯拉電動車疑自燃 車主：事發時未充電

2019-04-22 15:46

香港新六四館月底才開幕 遭「街坊」踩場

2019-04-22 13:54
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top