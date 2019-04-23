河南周口市淮陽縣 陳姓發源地

2019-04-23 01:47 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／河南淮陽報導



台灣第一大姓陳姓的祖先，來自河南周口市淮陽縣，圖為陳胡公殿。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 遠古時期人類尚未進入文明，男女無別，也沒有姓氏。相傳6000多年前，中華民族的「人文始祖」太昊伏羲統一各部落後，為解決亂倫、亂婚的愚昧現象，開始「制嫁娶、正姓氏」，以重人倫之本，人們才開始有了姓氏與家庭群體。而伏羲建都宛丘（河南周口市淮陽縣），是中華姓氏最早的肇源地，後來炎帝神農氏繼都於太昊之墟，易名為陳；在周朝時稱為陳國，是陳姓的發源地。

陳姓主要源於「媯」姓，是舜帝的後裔，始祖媯滿是舜帝34世孫。周武王建國後，將舜的後人陳胡公媯滿封於陳，建都宛丘（河南淮陽），古稱陳國，其子孫以國為姓，陳國就是陳姓的發祥地。

陳國在周天子分封數百諸侯中，曾經雄居12大諸侯之列，歷20世、26君、568年，後來被楚國所滅。陳胡公媯滿便是陳姓的開宗始祖；經歷代繁衍播遷，現在陳氏後代人口已多達8000多萬，居中國姓氏第五大姓。

從河南淮陽「老陳戶」發源，在春秋戰國、秦漢時期，主要活動在河南、安徽、湖北地區，湖南、江蘇、山西、山東等地也有陳姓足跡。

西晉末年五胡亂華，晉室南遷，陳姓主要遷往安徽、江蘇、江西、浙江、福建。到南朝陳國開國皇帝陳霸先時，陳姓已成江蘇、福建的大姓之一。

中原陳氏在唐朝初期和中期，有兩次影響深遠的南遷之舉；西元669年，唐高宗派河南固始人陳政率兵去福建平叛，陳政不幸陣亡，其子陳元光代父領兵；西元686年，陳元光報請朝廷批准，在福建設置了漳州郡，因此，陳元光被尊為「開漳聖王」，其子孫後代被稱為「開漳聖王派」，成為福建、廣東、台灣和南洋諸島陳姓最重要的一支。

另一支穎川陳氏後裔陳邕，在唐中宗時，官至太子太傅，因受宰相李林甫排擠，遷居至漳州南湘山，其子孫在福建發展成為「太傅派」陳氏。

唐末五代，河南固始人王審知在福建建立閩國，大批中原陳姓再一次移民福建，從此陳姓成了東南地區的第一大姓。到了南宋，中國的人口和政治中心第一次由北方轉移到南方；在宋、元、明時期，陳姓在南方得到了穩定的發展，最終形成典型的南方大姓，形成了浙蘇皖魯、贛閩粵湘兩大塊陳姓人口聚居地，再由福建、廣東逐漸遷往台灣，至新、馬、泰等南洋，遍布世界各地。

尤其，明朝末年，福建同安人陳永華擔任鄭成功的軍師，擊敗荷蘭人，收復台灣，被尊為陳氏入台始祖。追本溯源，台灣第一大姓－陳姓，就是從河南淮陽向四處播遷，其中一支走入台灣，如今在台灣後代繁衍人數多達260多萬人，占台灣總人口數11%以上，與林姓一起號稱「陳林半天下」。（系列文五之二）