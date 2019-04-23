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商合杭鐵路、裕溪河特大橋合龍

2019-04-23 01:47聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

商（丘）合（肥）杭（州）鐵路重點控制性工程裕溪河特大橋22日順利合龍。圖為無人機...
商（丘）合（肥）杭（州）鐵路重點控制性工程裕溪河特大橋22日順利合龍。圖為無人機拍攝的合龍後的商合杭鐵路裕溪河特大橋。 新華社
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中國鐵路總公司透露，大陸華東地區第二條快速客運通道—商（丘）合（肥）杭（州）鐵路重點控制性工程裕溪河特大橋，22日上午順利合龍，為實現2020年全線通車創造有利條件。

據新華社報導，由中鐵三局橋隧公司建設的裕溪河特大橋，主橋全長686公尺，主塔採用「H」型索塔，塔高123公尺。在中國大陸時速350公里高速鐵路大跨度斜拉橋建設中，首次使用鋼箱桁梁結構形式，首次在300公尺以上跨度橋梁中採用無砟軌道結構形式，大橋主跨度達324公尺，建成後將成為目前世界最大跨度的無砟軌道高速鐵路橋梁。

此外，中鐵三局商合杭鐵路項目部積極踐行綠色發展理念，自主創新發明的「廢水廢渣分離回收綠色施工系統」，可對廢水廢渣進行分類處理。處理產生的廢渣被壓成餅可直接用於工地維修維護便道，汙水經壓濾機處理後變成清水匯入清水池，可重覆循環使用。整套設備每日僅節約沖洗用水就達到100噸，實現主要汙染物零排放，解決生產過程中廢水廢渣的排放問題。

作為中國大陸八縱八橫高速鐵路網規劃和京港高鐵的重要組成部分，商合杭鐵路開通後將實現河南、安徽、浙江三個省交通動脈的「無縫對接」，並與長三角城際鐵路網形成互聯互通，對加強中、東部經濟聯繫具有重要作用。

高鐵

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