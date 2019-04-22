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24樓掉蘋果砸女嬰頭致殘 玩耍女童家人遭求償2500萬

2019-04-22 21:19聯合新聞網 綜合報導

一顆蘋果突然從24樓墜下，直砸三個月大的女嬰頭部，使其當場失去意識。圖片來源／梨...
一顆蘋果突然從24樓墜下，直砸三個月大的女嬰頭部，使其當場失去意識。圖片來源／梨視頻
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中國大陸一名奶奶帶著三個月大的孫女到住家樓下散步，不料散步途中，天外突然飛來一顆蘋果，竟然就這麼不偏不倚的砸中女嬰的頭部，讓她的頭部及腦部受到嚴重撞擊，當場失去意識，經醫生急救後判定，女嬰的後半輩子恐怕已喪失右腦功能。

根據《人民日報》報導，事件發生在大陸廣東的東莞市，去年3月，一名奶奶餵三個月大的孫女喝完奶後，便抱著她到住家樓下散步，當時女嬰趴在奶奶的身上熟睡。豈料，一顆蘋果突然從高空中落下，就這麼砸落在女嬰的頭部，蘋果當場碎成殘渣，而女嬰也因嚴重的撞擊，臉色發白、頭部出現水腫，當場失去意識陷入昏迷。

奶奶趕緊將女嬰送往醫院急救，醫生診斷後發現，女嬰的腦部大面積的出血，且頭骨粉碎性骨折，雖然已平安脫離險境，但她的右腦功能恐怕完全喪失，僅能努力保住左腦。女嬰的家屬也感到心痛，他們表示女嬰現在不能走也不能坐，連站也站不住，難以接受這樣的結果。

而警方調查後發現，該顆蘋果是從附近的住家大樓落下，而扔蘋果的「犯人」，正是住在24樓的一名11歲陳姓女童。警方表示，案發當時11歲的女童獨自一人在家中與狗狗玩耍，因其不慎將蘋果滾落窗外，才會釀成悲劇。

根據法醫鑑定，受害的女嬰屬於二級重傷，終身需要大部分的護理依賴照顧，而女嬰的家屬也要求陳姓一家負起責任，提告索賠人民幣544萬元（約新台幣2503萬元），但陳姓一家認為賠償金額過高，目前雙方尚未達成共識。而陳姓一家也認為，住家的設計有缺陷，才會釀成這起意外，因而決定對建商提出告訴，而該案則需另定時間審理。

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