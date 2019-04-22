中國第一代鋼琴家巫漪麗文革遭鬥 為保雙手哀求「打我腳吧」

2019-04-22 16:24 世界日報 中國新聞組／北京22日電



梁祝小提琴協奏曲的鋼琴編曲者及首演者巫漪麗，20日在新加坡過世，享壽89歲。巫漪麗與鋼琴家傅聰同門，曾在文革遭受迫害，晚年定居新加坡，直至78歲才出首張個人專輯。

新加坡聯合早報報導，巫漪麗在新加坡維多利亞音樂廳出席音樂會時先是突然冒冷汗，感到不適，在走向廁所的中途，因體力不支而暈倒，送醫院後宣告不治。

報導稱，由於巫漪麗在新加坡沒有家屬，新加坡音樂家協會將為她操辦後事。

巫漪麗1931年出生，師從義大利音樂家梅百器，18歲就成為上海受矚目的鋼琴家。1962年被評為中國國家一級鋼琴演奏家，還曾受到國務院總理周恩來接見，但文革讓她人生遭逢巨變。

香港01報導，1966年文化大革命開始後，她被禁止彈琴，她的丈夫、小提琴家楊秉蓀遭帶走，被打成「反黨集團頭目」，判監10年。巫漪麗也因此被迫離婚，避免受牽連。有一晚造反派闖入巫漪麗住所，將她蒙眼帶走、毆打，巫漪麗當時向造反派哀求：「別打我的手，打我的腳吧！」從此，她的腳便留下病根。

綜合媒體報導，文革結束後，巫漪麗1983年來美深造，1993年定居新加坡。2017年榮獲「世界傑出華人藝術家大獎」。

巫漪麗是著名的《梁山伯與祝英台》小提琴協奏曲鋼琴部分的首創及首演者，年過8旬後，依舊在不同的場合演奏這首陪伴她超過半世紀的經典。