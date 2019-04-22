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出任務五天歸來…西安消防員對兒做了這件事 網友淚目

2019-04-22 16:26世界日報 中國新聞組／北京22日電

西安一名女子日前帶著2歲的兒子等待出完任務的消防員丈夫歸來，消防員一跳下車，男童立刻衝上前摟住爸爸脖子，略顯疲憊的消防員把孩子高高舉起…這段溫馨畫面近日在網路上瘋傳，回想起當時的畫面，消防員李治說：「兒子的這一抱，卸去了我全身疲憊；這一抱，讓我感受到了什麼叫天倫之樂。」

三秦都市報報導，李治家距單位步行不到10分鐘，9日回家看完2歲的兒子後回到中隊一直在忙著，14日當天值班時妻子打電話說兒子喊著「要見爸爸」，晚點想帶著兒子來中隊，但李治因為要帶隊出任務滅火，只好打給妻子「我現在帶隊出任務，要不然你和兒子別來了。」沒想到中途妻子又打電話過來說，「我和兒子到了你們中隊門口了，注意安全。」

李治出完任務後，辦公區門口哨兵告訴他，「嫂子和孩子都在我旁邊，孩子從過來到現在，鬧著一直要見你，不願意上樓。」當時李治乘坐的消防車正準備調頭倒進車庫，他打開副駕駛車門跳下車，雙腳剛剛站穩，從妻子懷裡掙扎著站到地上的兒子，瞬間伸開兩條胳膊，一邊往李治跟前跑，一邊接連喊著「爸爸，爸爸……」

據報導，「擔心兒子摔倒，我下意識地彎著腰伸手去扶他，沒想到這小傢伙一下子摟住了我的脖子，我順勢把兒子接連向空中高高舉了三下，兒子咯咯咯地笑個不停。」「兒子衝過來的一瞬間，我感覺所有的疲憊都沒有了，除了激動，深切感受到了什麼是真正的天倫之樂。」他接著指著畫面上看似非常平靜的妻子說，「你看她多淡定！還舉著手機在拍我和孩子。我們結婚八年，她早已習慣消防員的工作了。」

李治當天晚上回到家後，調出當時的監控畫面，截取他們父子擁抱瞬間的視頻發到自己的微信朋友圈，沒想到被同事製成抖音發布在了網路上，頓時引來眾多網友點讚，「這一刻，我們向你們致敬，也為你們祈禱，願逆向而行的你們，每次都能整整齊齊地平安歸來。」「他是我們西安最美消防員。」截至目前，為這段抖音點讚的數量已經超過240萬。

此外，央視新聞、人民日報等官方微博對此進行傳播。

5天沒見！消防員車庫門口抱起兒子溫情一幕感動眾人。圖／擷自影片
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消防員抖音微信
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