香港新六四館月底才開幕 遭「街坊」踩場

2019-04-22 13:54 世界日報 香港新聞組／香港22日電



支聯會六四紀念館旺角新址原定月底開幕，昨天有20人在新址大廈外示威抗議，要求盡快將紀念館搬離大廈。

明報報導，支聯會六四紀念館旺角新址繼月初被人潛入破壞後，約20名市民昨天在紀念館位處的藝旺商業大廈外集會，批評紀念館或致大廈有大批閒雜人出入，又指電梯難承受眾多參觀者，一旦火警或造成市民傷亡，要求盡快將紀念館搬離大廈。代表集會市民的許先生說，大廈設計並非展館用途，「消防一定不合格」，但不會向政府投訴，因香港是自由社會，「不可以不准它（支聯會）做合法的事」。

據報導，集會者自稱「代表一批敢怒而不敢言的商戶」，被問到出席者是否包括商戶時，許先生稱「你的問題我不認為恰當」，稱牽涉個人私隱，又改口稱代表街坊、香港市民。他稱六四解放軍清場恰當，強調各國對違法示威都會採法律容許的武力，批評支聯會「借六四發死人財」、「歪曲事實反中亂港」。

另據香港01報導，有示威者指出，他們是見證六四的一代人，認為支聯會多年以片面之詞欺騙港人；亦有示威者說，若當年天安門曾發生開槍事件，民運人士不能安全逃亡到海外；有人又指，解放軍當時的武力做法恰當，英國、法國及美國亦會就過分的示威行動，作出法例上容許的武力行為。

明報報導，支聯會副主席蔡耀昌稱，近月曾與大廈其他業主及法團溝通，各方溝通暢順，至今未收到商戶投訴。對於集會市民稱北京政府做法正確等言論，蔡耀昌譴責罔顧歷史事實、戾橫折曲。支聯會秘書李卓人稱，抗議者並非大廈商戶，亦未與商戶做任何溝通，質疑行動目的在挑撥商戶和六四紀念館間的矛盾，企圖阻止紀念館開幕。

原在尖沙咀遭逼遷

支聯會早年以900多萬港元買入單位開辦「六四紀念館」，選址尖沙咀富好中心。當時展館開幕時，亦有反對者到場示威抗議。後來礙於物業公契等問題，紀念館遭業主立案法團起訴，最終於2016年7月正式閉館。去年12月支聯會以800萬港元購入旺角藝旺商業大廈10樓全層作新館址，但本月初紀念館先遭人毀壞大門及室內設施。