雷劈國泰航班機翼 女乘客嚇哭

2019-04-22 13:39 世界日報 香港新聞組／香港22日電



國泰飛上海客機九霄遭雷劈機翼，幸好安全抵達香港。圖截自網路 分享 facebook

香港天文台20日發出今年首個紅色暴雨警告信號，多區強雷雨，天文台錄得香港近9000次閃電。香港01報導，有網民在機上拍下「紅雨空中驚魂」，他20日下午搭國泰航空從飛往上海的CX360航班，拍攝到左邊機翼被一道閃電擊中，驚呼「感覺飛機要散架了！」指飛機在雷雨雲中穿越約15分鐘，機身劇烈搖晃，不時傳出碰撞聲。

據報導，該航班原定20日下午1時45分由香港起飛，4時30分到達上海浦東國際機場。據FlightAware資料，該航班延至下午2時55分才起飛，在下午5時49分才抵達，天文台下午3時20分才轉為黃色暴雨警告，起飛時天文台所發出的紅色暴雨警告仍然生效。

報導稱，國泰航空21日指所有航機都設有防雷裝備，並證實在飛行途中懷疑遇到雷擊，航機於下午5時49分安全降落上海浦東國際機場。有關航機為空中巴士A330型號，現正於上海維修檢查。

有女乘客嚇哭

報導指出，網民「星仔Ng-CS」20日晚10時許，於微博上傳兩段20日乘坐國泰航空CX360航班時拍攝的影片、以及飛機機頭掉漆、機翼疑遭雷電擊中的照片。該網民稱，飛行期間遇上「空中驚魂」、「雷劈飛機」，飛機在雷雨雲中穿越約15分鐘，從影片所見，飛機當時不停地搖晃，並有一道閃電擊中左邊機翼，碰撞聲音不斷。有同機網民留言指：「我也在飛機上，有個女人嚇哭了。」

另有網民指同日稍早乘坐香港航空也出現失重情況，並稱「我們飛機上的人都在尖叫，整個飛機忽上忽下，嚇壞人。」