國泰空服員打包餐食 多人恐遭開除

2019-04-22 13:43 世界日報 香港新聞組／香港22日電



國泰突襲檢查，多人「打包餐食礦泉水」遭開除。示意圖，非新聞當事者。報系資料照 分享 facebook

香港國泰航空為控管航班財產，年初就發布公告，嚴禁將航班上的食品、物品帶下飛機，國泰日前展開突擊檢查，在一架返港航班的多名空服員行李中搜出麵包、瓶裝水等物品，多人因「帶走公司財產」面臨解雇處分，消息一出引發議論。國泰空服工會則呼籲資方酌情處理，切勿解雇影響士氣。

綜合香港媒體報導，國泰航空本月17日突擊一班由南韓首爾返回香港的客機，在空橋逐一搜查機組人員的隨身行李，傳出近10名空服員行李中搜出麵包、乳酪、牛奶及瓶裝水。其中一人稱瓶裝水是自費購買，但無法出示單據，另一人稱，空服員餐點中麵包來不及吃才帶下飛機；但都被視為竊取公司財產。

目前還沒有員工向工會求助，國泰空中服務員工會表示，擅取公司財產確實不對，但「拿一瓶水就被解僱」有點太過分，呼籲資方適當警告切勿解僱，既能達到警惕效果，也可避免影響士氣。國泰則表示，相關部門早已公告，公司會隨時突擊檢查，並強調所有個案都會依公司內部程序，以公平、合理的方式處理。

國泰航空今年1月發內部公告，稱公司財產出現不對數情況，且有上升趨勢，因此將按政策規定及行使權力，不定期向各部門進行檢查，以保障公司財產。但公告也表明，空服員能帶走尚未食用完畢的空服員餐，以及一份乘客閱讀過的報章雜誌。