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公檢法聯手造假病歷 陸殺人犯半年就出獄

2019-04-22 11:12聯合報 記者羅印冲╱即時報導

湖北恩施一名男子討要賭債時當街殺人，後僅被收監半年便獲准出獄，陸港媒披露，事件牽出當地公、檢、法等多系統人員聯合造假。目前當局對該案立案審查，共調查28人，移送司法機關7人。

據湖北日報報導，恩施男子嚴金在2010年12月一次暴力討要賭債中故意傷害致人死亡，被恩施州建始縣法院以故意傷害罪判監3年半，半年後獲監外執行並減刑一年。

報導引述紀委監委辦案人員表示，「公然在大街上殺死一個人，竟然只服刑6個月，出獄後不僅不思悔改，反而繼續無惡不作。」

紀委監委認定，該案的投案自首不合常理、故意傷害致人死亡判刑3年半明顯偏輕、社區矯正期間犯案不查、案件超期3年壓案不訴、刑事案件立而不偵、刑事案件降格為行政案件，種種線索指明內部似有保護傘。

據香港明報報導，辦案人員在查閱嚴金被批准監外執行的文件時發現，批准其監外執行的體檢報告顯示嚴金身患空洞型肺結核，但被刑拘時的體檢報告顯示沒有空洞型肺結核留下的鈣化造影，使此案獲突破。

報導說，建始縣公安局原副局長楊學林、看守所原所長汪大勇在明知嚴金沒有患空洞型肺結核的情况下，親自將嚴金從看守所帶至醫院辦理虛假病歷，並以虛假證明獲得暫予監外執行審批手續。

此外，兩人被調查期間，又供述利用職務便利幫助嚴金逃避處罰並收受其賄賂，並檢舉揭發多人，最終使涉及公、檢、法、司及部分醫務人員涉充當涉黑集團「保護傘」和關係網，致案情大白。

圖為中國公安執法。財新網
圖為中國公安執法。財新網
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公安傷害罪殺人
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