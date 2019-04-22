投資2,331億 成都天府新區紫光芯城項目正式開工

2019-04-22 01:37 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



由四川成都天府新區成都直管區，與紫光集團聯手打造的天府新區紫光芯城項目，21日舉行開工儀式，該項目總投資約人民幣500億元（人民幣2,331億元），預計2022年竣工並投入營運。

成都商報報導，項目以「三院兩雲」進行戰略布局，包含紫光積體電路產業園暨紫光積體電路產業研究院、紫光大數據研究院、紫光智慧城市研究院、紫光天府工業雲研發應用中心、紫光工業雲四川基地。

紫光集團董事長趙偉國在開工儀式致辭中表示，成都是大陸最重要的電子資訊產業基地之一，成都科學城生態本底優越、交通條件便利、公服配套完善、產業發展良好，紫光十分看好天府新區成都科學城產業發展的未來。

他指出，紫光集團將充分發揮「從芯到雲」的特色產業鏈優勢，整合紫光科技綜合能力，推進紫光芯城「科技與產業並進，生態與業態共榮，城市與產業共生」的立體生態建設。

趙偉國透露，選擇成都是因為成都對於科技企業的瞭解，以及優質高效的服務，成都將成為紫光集團在北京以外投資額最大的城市。