到三毛故鄉海定 感受小沙女流浪記

2019-04-21 23:45 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／浙江定海報導



三毛粉絲來到三毛祖居，在三毛散文獎作家林前開心留影。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

已故作家三毛的故鄉、浙江舟山定海區，由一百二十八個島嶼組成，有「群島之首」之稱，是大陸唯一的海島歷史文化名城。而今，定海以「三毛散文獎」為品牌核心，力爭把定海打造成國際性三毛文學獎的主辦地、頒獎地，三毛文化的傳播地，三毛粉絲的聚集地，以及三毛旅遊的首選地。

三毛（本名陳平）祖籍是浙江定海。一九九一年過世的三毛，著作和譯作十分豐富，主要有「撒哈拉的故事」、「夢裡花落知多少」、「稻草人手記」、「哭泣的駱駝」、「滾滾紅塵」等。她一生遊歷五十四個國家，足跡遍及世界各地，本人及其作品與「行走」間存在著密不可分的聯繫，引發全球「行走文學」（台灣稱旅行文學）熱潮。

昨天在兩岸三毛文學論壇上，與會學者作家對把三毛文學稱做「行走文學」，也有不同看法。著名評論家洪治綱認為，現代學三毛散文寫法創作出的散文，同質化、苦難式的寫作太多。第二屆三毛散文獎台灣得獎作家鍾文音則認為，真正的流浪是走到哪活到哪，不是人人都經得起流浪的生活。三毛那種至死不渝的不悔熱情與自我追求的童真之心，才是流浪的真正本質。

三毛祖父陳宗緒十四歲離鄉，闖蕩上海灘；晚年回到定海，建造了四合院。一九四八年，三毛隨父母來到台灣；一九八九年四月，三毛來到故鄉定海小沙，開啟尋根之旅，她開心地稱自己為「小沙女」，並以此作為筆名，表達對根的熱愛。

三毛去世後，家鄉人為了紀念她，成立三毛研究會，修繕三毛祖居，建成開放三毛紀念館、三毛書吧、三毛客廳、三毛公園、三毛文化特色小鎮等；舉辦當代散文創作研討會、名家講座、文藝采風、微電影創作等系列文化活動。

「如果有來生，要做一棵樹，站成永恆。沒有悲歡的姿勢，一半在塵土裡安詳，一半在風裡飛揚；一半灑落蔭涼，一半沐浴陽光。」雖然三毛已去世二十八年，但喜愛她作品的粉絲仍持續增加，年齡從老至少；眾多粉絲組團到定海探訪三毛祖居，感受「小沙女」萬水千山走遍、夢裡花落知多少的筆下意境。