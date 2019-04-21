親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

三面圍堵也不怕 老司機只花10秒神倒車輕鬆過

2019-04-21 23:00聯合報 記者林宸誼╱即時報導

微博日前出現一則19秒的影片內容讓人讚嘆，原來是有輛白色休旅車，在停車場中被周圍3輛車包圍，正前方又有圍籬，難以離開，所幸車輛間還有空隙，休旅車駕駛開啟「神倒車」技能，只用10秒就輕鬆突破重圍閃人。

影片發布後，大陸網友紛紛點讚，表示這才是「真正的老司機」、「我估計能把附近的車連帶自己一起滅了」、「厲害了，駕校教練吧」。

只用了2次倒車就脫困。圖／擷取自微博呆十三
只用了2次倒車就脫困。圖／擷取自微博呆十三
分享

休旅車停車場
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

要正妹微信被拒2次 男揮拳暴擊腦門

2019-04-21 22:36

影／跟定妳了！2.7公尺眼鏡蛇鑽車過夜 女子嚇壞

2019-04-21 17:48

非洲豬瘟又爆疫情 陸海口市4地區146豬死亡

2019-04-21 16:18

質疑華為手機會自動P圖 中國網媒主筆遭開除

2019-04-21 13:14

巴黎聖母院救火 中國這款無人機立大功

2019-04-21 12:04

10多個藝人同天現身 瘋狂粉絲擠破上海虹橋機場玻璃

2019-04-21 12:00

內地擬規定「P圖及惡搞換臉」屬侵犯肖像權 藝人蔡徐坤告B站

2019-04-21 10:12

北京首都機場 今突發提升安檢警示

2019-04-21 09:54

「她就是我的光」浙江小六生情書網上爆紅

2019-04-21 09:44

中共海軍新發言人亮相 陸網友：帥到無法呼吸

2019-04-21 09:28

中國成功發射第44顆北斗導航衛星

2019-04-21 09:10

北京瞭望／紫玉山莊 中南海後花園

2019-04-21 00:46

作家鍾文音 獲三毛散文集大獎

2019-04-21 00:46

防賀建奎事件重演 中國擬修法規範人體基因編輯

2019-04-20 20:46

欠575萬 奔馳「維權女王」被追債

2019-04-20 17:58

攜帶硨磲製品 入境小心挨罰

2019-04-20 17:57

戈壁「火星1號」基地開放 美網友酸溜溜

2019-04-20 17:51

宜花東赴陸拚觀光 蔥油餅搶鏡

2019-04-20 00:17

香江風情／澳門下屆特首 應該姓賀

2019-04-20 00:17

中國全面淪陷 海南爆發非洲豬瘟疫情

2019-04-19 20:40

中國嚴打老兵抗爭 江蘇山東18人被判2至6年

2019-04-19 18:35

為宜蘭觀光代言 林瑞陽下月還要回台投資

2019-04-19 18:16

《北京觀察》抗上頂風

2019-04-19 16:53

古籍也犯政治錯誤 中共撤銷老子今譯研究

2019-04-19 16:46

直播賣這個東西 趙本山女徒弟胖丫判3年

2019-04-19 16:44

買到奧迪漏油車 維權反被4S店索賠百萬

2019-04-19 16:34

廣東遭暴雨冰雹大風夾擊 白雲機場航班大受影響

2019-04-19 14:47

紅樓夢中宴套餐 北京熱賣 最高價1288元

2019-04-19 14:20

去年放行 今年遣返…民運人士王希哲要香港講明白

2019-04-19 12:54

無國界記者：香港新聞自由跌3位 「問題顯著」

2019-04-19 12:52

六四坦克人現身自家鏡頭 徠卡被陸網民圍攻火速撇清

2019-04-19 12:44

別帶硨磲手珠等製品進入大陸 小心被罰！

2019-04-19 12:13

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

中共海軍新發言人亮相 陸網友：帥到無法呼吸

2019-04-21 09:28

陸政協副主席蘇輝：蔡政府以「台灣共識」推動去中國化

2019-04-21 11:36

回首中共海軍70年…從舢舨起家 毛澤東選的海軍司令還會暈船

2019-04-21 08:00

中國成功發射第44顆北斗導航衛星

2019-04-21 09:10

影／跟定妳了！2.7公尺眼鏡蛇鑽車過夜 女子嚇壞

2019-04-21 17:48

大陸經濟學者張五常：深圳會成為整個地球的經濟中心

2019-04-21 22:01

「她就是我的光」浙江小六生情書網上爆紅

2019-04-21 09:44

中共涉台智庫周志懷：探索「兩制台灣方案」已在路上

2019-04-21 12:04

北京首都機場 今突發提升安檢警示

2019-04-21 09:54

中共4月23日海上閱兵 60多國參與

2019-04-21 00:46

質疑華為手機會自動P圖 中國網媒主筆遭開除

2019-04-21 13:14

巴黎聖母院救火 中國這款無人機立大功

2019-04-21 12:04

三面圍堵也不怕 老司機只花10秒神倒車輕鬆過

2019-04-21 23:00

要正妹微信被拒2次 男揮拳暴擊腦門

2019-04-21 22:36

解放軍後天舉行海上閱兵 各國艦艇抵達青島港

2019-04-21 13:49

10多個藝人同天現身 瘋狂粉絲擠破上海虹橋機場玻璃

2019-04-21 12:00

北京瞭望／紫玉山莊 中南海後花園

2019-04-21 00:46

任正非再批美打壓華為：西方必須接受其他國家崛起

2019-04-21 10:26

解放軍海軍成立70周年大會：聽黨指揮、捍衛主權

2019-04-21 14:57

辯護新疆政策？中共駐哈薩克大使：不會普通話 談何人權

2019-04-21 00:46

彭博資訊專欄／亮眼GDP背後 藏隱憂

2019-04-21 01:49

陸新版證券法 拚今年上路

2019-04-21 01:02

宣布參選澳門特首 賀一誠請辭中共全國人大代表

2019-04-21 13:42

廈門今晨大霧預警 鼓浪嶼渡輪停航、旅客擠爆碼頭

2019-04-21 10:33

中國勞動新變局 外賣搶破頭工廠大缺工

2019-04-21 17:38

內地擬規定「P圖及惡搞換臉」屬侵犯肖像權 藝人蔡徐坤告B站

2019-04-21 10:12

逃犯條例修法 林鄭拒設日落條款

2019-04-21 16:25

「涼月號」抵青島，7年來首艘日艦訪中

2019-04-21 23:26

資訊披露…A股重要觀念改革

2019-04-21 01:00

非洲豬瘟又爆疫情 陸海口市4地區146豬死亡

2019-04-21 16:18

台籍博士赴上海謀教職 活動報名人數比去年少

2019-04-21 14:19

習近平談五四：領青年聽黨話、跟黨走

2019-04-21 00:46

娃哈哈創辦人 將退居二線

2019-04-21 01:00

方星海：經濟增長 需要外資

2019-04-21 01:00

答不出習近平執政理念 黑龍江交通廳黨組遭整改

2019-04-21 13:33

恢復性訓練 遼寧艦副艦長：向打仗艦艇轉變

2019-04-21 22:37

作家鍾文音 獲三毛散文集大獎

2019-04-21 00:46

陸企人物／一克甜品，當建築師戀上3D法式甜點

2019-04-21 14:03

中共國務院智囊 王檢貴任中央辦公廳局長

2019-04-21 15:57

「A控紅籌」產權整合首例 中糧大悅城完成重組

2019-04-21 01:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top