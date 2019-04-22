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陸生態部長：環境安全仍嚴峻

2019-04-22 02:04聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國大陸生態環境部部長李干傑21日在北京表示，大陸生態環境質量持續改善，出現穩中向好趨勢，但成效並不穩固，環境安全形勢依然嚴峻。

中新社報導，李干傑21日向十三屆大陸全國人大常委會第十次會議作關於2018年度環境狀況和環境保護目標完成情況報告指出，2018年中國大陸大氣和水環境質量進一步改善，土壤環境風險得到基本管控，生態系統格局整體穩定，核與輻射安全水平鞏固提升，環境風險態勢保持穩定。

在大氣環境狀況方面，中國大陸空氣質量繼續改善，汙染程度有所減輕。重點區域明顯好轉，秋冬季重汙染依然多發。大氣汙染治理日趨複雜，空氣質量大幅改善難度加大。

李干傑稱，2018年京津冀及周邊地區、長三角地區PM2.5濃度同比分別下降11.8%、10.2%。但是，京津冀及周邊地區、汾渭平原PM2.5年均濃度分別超標71.4%、65.7%，仍然處於高位。

在環境風險狀況上，報告指出，大陸環境風險態勢保持穩定，但環境安全形勢依然嚴峻，涉危險化學品、危險廢物、重金屬等重大環境風險源大量存在，重大突發環境事件仍有發生。

針對2019年度生態環境保護主要目標，報告提出，地級及以上城市空氣質量優良天數比率提高到79.4%，PM2.5未達標地級及以上城市濃度同比下降2%，地表水達到或好於III類水體比例提高到71.3%，劣V類水體比例下降到6%。

PM2.5陸生
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