華人尋根熱 河南打造根親聖地

2019-04-22 02:04 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 胡明揚 ／河南鄭州報導



河南是中華民族重要發祥地，也是中國姓氏的重要發源地。 記者胡明揚／攝影 分享 facebook 中華民族姓氏文化博大精深、淵遠流長；尋根問祖是中華文化的光榮傳統，也是民族的文化認同。根據中國大陸統計，在13億多人口中，王、李、張、劉、陳五個姓氏人口近4億，加上第6至第10位的楊、趙、黃、周、吳五姓，前十姓總人口約為5.5億人，而全大陸90%的人口，使用了120個姓氏。

中國姓氏最早起源於部落的名稱或部落首領的名字，最早時期「姓」與「氏」不同，姓產生在前，氏產生於後。在周朝以前，貴族除了有姓之外，還往往以國、官位為氏。秦漢以後，姓與氏合一，遂稱「姓氏」。

古代中國姓氏有五種來源：一、天子因生而姓；二、諸侯以封國為姓；三、侯國的庶支，以王父（祖父）的字謚為氏；四、世代有同一字銜者，以官為氏；五、受有封邑者，以邑地為氏。周朝是中國古代史上一個重要時期，也是產生姓氏最多的朝代。

河南地處中原，自夏朝建立至民國年間，先後有20多個朝代在此建都，歷史悠久、人口密集、建都頻繁，是中華民族重要發祥地，也是中國姓氏的重要發源地。

在當今中國常見的100個姓氏中，源於河南或部分源於河南的有70多個姓氏；其中，有「陳林半天下、黃鄭排滿街」之稱的海外四大姓氏，和「陳、林、李、許、蔡，天下占一半」之說的七大姓氏，均起源於河南。可以說河南是中華姓氏文化資源第一大省，中華民族的血脈之根在中原，全球華人的祖根在河南。

例如：王姓的祖地在偃師，李姓的祖地在鹿邑，張姓的祖地在濮陽，劉姓的祖地在魯山，黃姓的祖地在潢川，陳姓的祖地在淮陽，林姓的祖地在衛輝等。

中國姓氏前五大姓中的李、張、陳，均起源於河南；王、劉最早的一支也是在河南形成；第6至第19大姓中，除了趙、吳、徐、馬四姓起源與河南無關外，其餘黃、周、林、郭均起源於河南，孫、胡、何姓的主源也在河南。高姓最早一支，以及由古代少數民族鮮卑族是樓氏改成的一支，也出自河南；楊、朱二姓由鮮卑族三字姓改成的一支，則是在河南洛陽形成。

河南當地政府對於河南的姓氏根親文化資源非常重視，努力建設河南成為全球華人根親文化聖地，也帶動海內外華人前來河南尋根的熱潮；到河南尋根謁祖絡繹不絕，民間修祠堂、編家譜、宗親聯誼、尋根祭祖活動非常頻繁。

未來河南省計畫進一步籌建中華姓氏文化園、編纂「中華姓氏大典」大型系列叢書、定期召開「豫閩台姓氏文化高層論譠」、試點成立姓氏宗親組織、規範引導各地宗祠建設和家譜編纂等工作，以增強中華民族的凝聚力、向心力。

（系列文五之一）