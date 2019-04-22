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德陽無人機種稻 一畝田兩分鐘

2019-04-22 02:05聯合報 大陸特派員王玉燕／台北－德陽報導

無人機播種水稻，一畝田只要兩分鐘。圖為無人機播種現場。 圖／本報四川德陽傳真
無人機播種水稻，一畝田只要兩分鐘。圖為無人機播種現場。 圖／本報四川德陽傳真
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近日，位於四川德陽綿竹市的農業科研所「專家大院」現代農田示範區，一場特殊的無人機條播技術觀摩會，吸引當地不少農戶和種糧大戶的關注。觀摩現場，無人機在平整好的田塊上空約30釐米處飛速地往返播種，兩分鐘就播種完一畝田。

四川農科院作物研究所水稻栽培團隊牽頭人介紹：「由於要現場示範，無人機的飛行速度稍微放慢了點，我們設計的無人機水稻播種的正常速度，每畝田花費時間在2分鐘以內。」據了解，這款水稻精量條（穴）直播無人機，是大陸首架一箱多通道精量直播無人機，為六旋翼機身，掛載1個儲料桶，1個多通道排種裝置。6個物料加速定向播種通道，具有重心分布更合理，播種行距自由調節，飛行穩定性更高，飛行作業速度更快等特點。通過更換播種輪和控制飛行速度，還可以達到等距成行直播或成行成穴播種。

「撒播一畝水稻，無人機兩分鐘就播種完了，真快！」當地種糧大戶代表觀摩後十分興奮，因為流轉1300多畝土地用於規模種植水稻和小麥等糧食作物，如果無人機播種大面積推廣，每年就能節約播種成本10多萬元人民幣

目前，該設備已申報專利，可以播水稻、小麥、玉米、油菜籽等種子。更換播種器後，還可用於無人機施肥。播種時，對播種的種子進行包衣，能通過氣味驅鳥，解決無人機播種如何避免鳥害等問題。

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