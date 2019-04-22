兩岸青少年 廈門共築航天大夢

2019-04-22 02:05 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第三屆海峽兩岸（廈門）青少年航天夢主題活動21日在廈門誠毅科技探索中心啟動。啟動儀式充滿航天元素，「星際探索」帶領觀眾穿越銀河系，領略宇宙奧妙；小小太空演說家登台，描繪未來太空農場的美好圖景。

「我們的節目主要表達的是太空育種非常的神奇，鼓勵小朋友好好學習。」廈門呂嶺小學四年級的曾雯婕，與來自台灣桃園、就讀廈門翔鷺小學四年級的劉自洋一起當「太空演說家」，講演「神奇的農場」，「我們希望自己以後也有機會去太空探索，和宇航員一起看看太空的樣子。」

中新社報導，「太空演說家」大賽是本屆航天夢主題活動中的一項，是大陸首創的兩岸青少年「太空主題」演說比賽，今年5月至7月將在廈門舉辦。此項大賽將以青少年的視角暢談對太空的無限想像，為兩岸青少年搭建一個交流、展示才華的平台。

本屆航天夢主題活動由中國載人航天工程辦公室、中國空間技術研究院和廈門市集美區委、區政府等機構攜手舉辦，內容豐富多彩，包括海峽兩岸（廈門）青少年太空絲瓜種植大賽、「太空演說家」大賽、航天創客研學營與廈門．希臘航天夢繪畫作品交流活動等，著力吸引海峽兩岸青少年廣泛參與，激發青少年崇尚科學、探索未知、敢於創新的熱情。

其中，太空絲瓜種植大賽已開啟報名，參賽者將組隊種植太空絲瓜，與太空育種專家、植物研究大咖一起探索太空植物生長的奧祕，挑戰絲瓜長度紀錄。航天創客研學營則將安排兩岸青少年參加航天創客研學活動，增進彼此情誼。航天夢繪畫優秀作品將選送前往希臘展出，促進國際青少年文化交流。

自2016年以來，兩岸（廈門）青少年航天主題活動已舉辦兩屆，太空人楊利偉、神舟飛船總設計師戚發軔院士曾親臨活動現場與兩岸青少年共叙航天夢。