10多個藝人同天現身 瘋狂粉絲擠破上海虹橋機場玻璃

2019-04-21 12:00 世界日報 中國新聞組／北京21日電



大批粉絲湧進虹橋機場接機。 圖／摘自微博 分享 facebook

中國網路社交平台20日瘋傳數張照片，稱上海虹橋機場被眾多明星粉絲擠爆了。從現場照片看到，電梯旁的玻璃碎了一地；當天疑有超過十名明星現身機場，引發粉絲蜂擁接機，現場混亂、怵目驚心的情況，讓其他網友呼籲「請理智追星」。

北青網報導，網友盤點了20日疑似出現在虹橋機場接送機的明星：鄧超元、曾舜晞、馬伯騫、薛之謙、劉人語、王一博、ONER卜凡靈超木子洋岳岳、姚馳、魏大勛、施展、蘇芮琪。

對此，有民航業內人士表示，虹橋機場當晚確實發生了玻璃破碎的情況。「有可能是人員衝擊造成，也有可能是例如鏡頭等堅硬物體敲擊造成的，所幸無人員受傷。」

之後，這件事上了微博熱搜榜，網友們紛紛發表評論，大多網友稱，沒想到自己上熱搜了，看來還是有很多人都是在場的，但更多人呼籲請注意安全。