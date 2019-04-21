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10多個藝人同天現身 瘋狂粉絲擠破上海虹橋機場玻璃

2019-04-21 12:00世界日報 中國新聞組／北京21日電

大批粉絲湧進虹橋機場接機。 圖／摘自微博
大批粉絲湧進虹橋機場接機。 圖／摘自微博
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中國網路社交平台20日瘋傳數張照片，稱上海虹橋機場被眾多明星粉絲擠爆了。從現場照片看到，電梯旁的玻璃碎了一地；當天疑有超過十名明星現身機場，引發粉絲蜂擁接機，現場混亂、怵目驚心的情況，讓其他網友呼籲「請理智追星」。

北青網報導，網友盤點了20日疑似出現在虹橋機場接送機的明星：鄧超元、曾舜晞、馬伯騫、薛之謙、劉人語、王一博、ONER卜凡靈超木子洋岳岳、姚馳、魏大勛、施展、蘇芮琪。

對此，有民航業內人士表示，虹橋機場當晚確實發生了玻璃破碎的情況。「有可能是人員衝擊造成，也有可能是例如鏡頭等堅硬物體敲擊造成的，所幸無人員受傷。」

之後，這件事上了微博熱搜榜，網友們紛紛發表評論，大多網友稱，沒想到自己上熱搜了，看來還是有很多人都是在場的，但更多人呼籲請注意安全。

為何會發生這樣混亂的情況呢？新聞晨報引述圈內資深人士透露，虹橋機場從來不缺明星，一般情況，為了機場秩序和大家的安全，通常明星方面都會和相關部門報備一聲。「但今天似乎並沒有做過報備，我猜測現場或許有部分粉絲是該明星的經紀團隊組織過來的，通常（這樣的事件）很快就能上熱搜，這樣的曝光率，對公司和明星還是很有利的。」

期間擁擠現場令電梯旁的玻璃碎一地。 圖／摘自微博
期間擁擠現場令電梯旁的玻璃碎一地。 圖／摘自微博
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