巴黎聖母院救火 中國這款無人機立大功

2019-04-21 12:04 世界日報 中國新聞組╱北京21日電



中國生產的無人機在巴黎聖母院救火行動中幫了大忙。 圖／摘自微博 分享 facebook 巴黎聖母院的大火已經被撲滅，但是圍繞著這場大火所引發的討論還沒結束，其中，滅火過程當中的一些細節更是引發討論。環球時報引述西方科技博客《邊緣》報導，巴黎消防部門日前讚揚了中國品牌無人機在巴黎聖母院救火行動中的表現。報導提到，消防隊員使用無人機找尋最佳位置瞄準灑水滅火點，獲得了控制火勢的必要數據。

這些無人機是從法國文化部和內政部借來的，因為消防部門還沒有自己的無人機。據悉，飛越巴黎聖母院的是大疆Mavic Pro和Matrice M210兩種無人機。

當地媒體引述消防隊發言人的話表示，無人機在搶救大教堂結構方面發揮了重要作用，還稱無人機讓消防隊能夠正確使用手頭的資源。美國石英財經網站報導，這兩款無人機都配備了熱像儀，可用來追蹤火勢的蔓延情況並追溯可能的火源位置。

另據美國科技網站THE VERGE報導，大疆公司一位發言人表示，隨著無人機技術的推廣，其在救火時的應用越來越廣泛。

「任務很棘手，他們很機智地叫來了巴黎警察無人機大隊，那些人都是專業的無人機飛手，隨時準備應對重大任務。」該公司發言人說。

此外，在一些無人機愛好者的論壇上，外國網友們紛紛表達了對火災的痛心和對無人機參與救火的鼓勵。法國網友也對中國無人機的貢獻心懷感激。中國網友則大力稱讚無人機的高科技「真是牛逼」。