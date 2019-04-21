北京首都機場 今突發提升安檢警示

2019-04-21 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



北京首都機場今天早上表示，近期將提升安檢級別，採取更為嚴格的安全檢查措施，建議旅客提前2至3小時到機場，辦理登機及過關手續。