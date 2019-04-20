戈壁「火星1號」基地開放 美網友酸溜溜

2019-04-20 17:51 世界日報 中國新聞組／北京20日電



火星1號基地包含9個艙體，可真實模擬太空人在火星訓練和生活情況。（取材自參考消息） 分享 facebook 酷似火星地表的紅色岩土上，幾座閃閃發光的建築看起來像是外星世界的定居點。距甘肅省金昌市市區約40公里的「火星1號基地」17日正式開放。附近一所高中100名學生成為第一批體驗者。路透記者參觀後說：「你對火星生活有興趣嗎？去中國戈壁沙灘吧。」

參考消息報導，火星1號基地作為中國青少年航天科普計畫「太空C計畫」的一部分，該計畫得到當地政府及中國航天員中心的支持，總投資人民幣25.22億元。

該基地整體規畫面積67平方公里，核心建設區5平方公里，這座設施包含9個艙體。除了乘員艙、總控艙、氣閘艙等，基地內還有一片帶有人造光的溫室苗圃，種著長勢良好的小麥、韭菜和萵苣。

雖然這座基地目前還只是教育設施，但該項目的發起公司計畫明年對遊客開放基地，並增加一家主題酒店和餐廳。

在基地人員指引下，參觀學生完成「火星徒步」、「觀察火星洞穴」、體驗登陸艙等活動，模擬太空人在外太空的訓練與生活。學生興奮地表示：「我已經對火星和黑洞等太空現象感到好奇，現在我更想去火星了。」

新華社報導，中國載人航太工程太空人系統副總設計師、艙外航太服責任總設計師李譚秋說，「火星1號基地」是中國目前最為真實的一個火星生存類比基地。金昌地形地貌獨特，擁有與火星表面極為相似的地理、地貌環境，可最大程度還原太空人在外太空的生存感受。

開放日當天還有很多外媒記者趕去沙漠「打探」，英國每日電訊報認為，這是中國重視火星探索的最新例證。繼成為第一個在月球背面著陸的國家之後，中國計畫在2020年將探測器送上火星。

看到中國戈壁中的這座外星基地，外國網友都等不及要來體驗一把，「太驚豔了，科幻小說變成現實，除了沒有火星人之外」、「明年就去火星看看」。也有美國網友酸溜溜的說：「中國人還沒登陸月球，但我們美國已經在征服火星的路上了！」還有外國網友提議，NASA應該和中國合作，這樣人類就可以更快到達火星。