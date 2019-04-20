欠575萬 奔馳「維權女王」被追債

2019-04-20 17:58 世界日報 中國新聞組／北京20日電



美食廣場已關門數月，連桌椅都被搬空。（取材自紅星新聞） 分享 facebook 奔馳維權女車主王倩（化名）與西安利之星奔馳4S店達成協議，獲得優渥補償，在網上獲封「維權女王」的稱號。但讓人意想不到的是，這位「維權女王」本身也是他人維權的對象。王倩與親戚徐某被指控在上海經營美食廣場，因拖欠物業費被多名商戶、供應商告上法庭。據悉，她至少拖欠了575萬元（人民幣，下同，約85.7萬美元）。

紅星新聞報導，一家名為「競集守藝人」的美食廣場2016年在上海市愛琴海購物公園開業，該廣場由上海競集文化發展有限公司經營，王倩為該公司監事，而在奔馳維權事件中多次受訪的、自稱王倩家屬的徐姓男子是該公司最終受益人。

報導指出，2019年3月，上海競集文化發展有限公司因拖欠物業費被告上法庭，多名商戶、供應商自稱被騙。廣告商岳鵬是其中一人。

得知王倩奔馳維權事件後，岳鵬再赴西安討債。他表示，上海競集文化發展有限公司共拖欠其19.3萬元（約2.8萬美元），雙方約定每月還款1.93萬元。但至今，該公司尚未償還這筆工程款。

對於王倩，有催債者表示，「她的邏輯思維和口才極好」

據報導，「競集守藝人」催債微信群共有二、三十人，從去年8月至今，他們已催債8個月。據催債者統計，上海競集文化發展有限公司至少拖欠了575萬元。

其中，一裝飾公司被拖欠92.8萬元（約13.8萬美元），在眾多催債者中數額最大。據該公司負責人表示，「經朋友認識徐某，去年8、9月，簽訂了還款協議，但只還了一筆，原本100餘萬」。

有商戶19日前往美食廣場，他們拍攝的視頻顯示，大廳內的餐桌餐椅所剩無多，餐具被胡亂擺放在桌面上。