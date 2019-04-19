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中國全面淪陷 海南爆發非洲豬瘟疫情

記者悄悄話／郭董跟韓總誰懂經營？四個財務數字比一比

中國全面淪陷 海南爆發非洲豬瘟疫情

2019-04-19 20:40中央社 台北19日電

中國農業農村部今天發布，海南省萬寧市和儋州市發生非洲豬瘟疫情。截至目前，全中國31個省市自治區均傳出豬瘟疫情。

根據中國農業農村部官網通報，4月19日，農業農村部接到中國動物疫病預防控制中心報告，經中國動物衛生與流行病學中心確診，海南省儋州市兩養殖戶和萬寧市兩養殖戶發生非洲豬瘟疫情。

截至目前，儋州市發生疫情兩養殖戶共存欄生豬302頭，發病28頭，死亡28頭；萬寧市發生疫情兩養殖戶共存欄生豬419頭，發病49頭，死亡49頭。

通報稱，疫情發生後，農業農村部立即派出督導組赴當地。當地已按照要求啟動應急響應機制，採取封鎖、撲殺、無害化處理、消毒等處置措施，對全部病死和撲殺豬進行無害化處理。同時，禁止所有生豬及其產品調出封鎖區，禁止生豬運入封鎖區。

2018年8月3日，中國首例非洲豬瘟疫情在遼寧瀋陽爆發。繼今年4月7日西藏自治區林芝市發生非洲豬瘟疫情後，時隔12天，海南省也出現疫情。截至目前，全中國大陸均已傳出非洲豬瘟疫情。

因非洲豬瘟撲殺豬隻，已對中國民生消費產生衝擊。每日經濟新聞引用農業農村部數據，今年3月，全國生豬價格為每公斤人民幣14.35元，比去年同期上漲14.3%，其中河北、天津、江蘇等省，月平均價格比2月漲幅均超過20%。

截至目前，全中國31個省市自治區均傳出豬瘟疫情。圖／聯合報系資料照片
截至目前，全中國31個省市自治區均傳出豬瘟疫情。圖／聯合報系資料照片
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非洲豬瘟疫情自治區
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