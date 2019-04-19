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林瑞陽 成為宜蘭縣觀光旅遊大使

2019-04-19 18:16聯合報 記者林宸誼╱即時報導

昔日台灣戲劇小生林瑞陽與女星老婆張庭，在大陸經營網路事業有成，19日在宜蘭縣長林姿妙的邀請下，林瑞陽成為宜蘭縣觀光旅遊大使。

林瑞陽表示，今天興奮的不得了，因為自己是宜蘭羅東人，台灣讓他從小夥子走到國際舞台，接著到大陸經商了20多年，所以他要感謝台灣和大陸這兩位栽培他的媽媽。

林瑞陽指出，自己手上有些資源，希望能帶動大陸到宜蘭觀光的風氣，五月底會帶著他在上海的企業，回到宜蘭投資，也會在宜蘭等著大家，當兩岸觀光大使，歡迎所有大陸同胞到宜蘭。

林瑞陽（左二）在宜蘭縣長林姿妙（右二）邀請下，成為宜蘭縣觀光旅遊大使。特派記者林...
林瑞陽（左二）在宜蘭縣長林姿妙（右二）邀請下，成為宜蘭縣觀光旅遊大使。特派記者林宸誼/攝影
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林姿妙羅東上海
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