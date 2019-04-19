《北京觀察》抗上頂風

2019-04-19 16:53 世界日報 雲上風



一般人相信，今天中國政治狀況改寫，頂風和抗上這種事不大會有了。但大家看走眼了，頂風使壞者大有人在，抗上者仍拉幫結夥。比如習近平說要保護民營企業，北京一箭之遙河北滄洲就有人對著幹。

北京官媒最近發出一項調查報導，講一間著名海南民企椰風集團，其投資外省後，疑因公權力介入導致經濟糾紛案演變刑事案，地方法院、檢察院、公安局居然輪流介入，七年來，該集團數億資產遭遇輪番查封和凍結，公司負責人兩次被網上追逃而避走香港，旗下多家企業被迫停產，導致近千人下崗，影響了上下游企業幾千人的就業，造成二十多個官司的訴訟，企業陷入癱瘓狀態。

不可思議的是，肇事者是一個小村官。當事雙方極不對稱，一方曾是海南民營企業一面旗幟，另一方則是河北省滄州市運河區小王莊鎮前程子村支部書記陳紅林。

這種頂風作案，當然是有背景的，一方面是小村官祕密的權力背景，能拉動公檢法為其服務，另一方面是北京中央當局最近強調，要堅決防止刑事執法介入經濟糾紛，要全面清理政法機關中的黑惡勢力「保護傘」。

中國最高法院院長、最高檢察長、公安部長最近都提出，要保護民營企業的合法權益，嚴禁亂抓人、亂凍結，嚴禁刑事手段介入經濟糾紛，嚴格落實罪刑法定、疑罪從無等法律制度和原則。一批法律專家評論說，椰風在河北的遭遇，應成為清理基層政法機關、落實習近平護民企、除黑惡指示的典型案例。