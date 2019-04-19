親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

《北京觀察》抗上頂風

2019-04-19 16:53世界日報 雲上風

一般人相信，今天中國政治狀況改寫，頂風和抗上這種事不大會有了。但大家看走眼了，頂風使壞者大有人在，抗上者仍拉幫結夥。比如習近平說要保護民營企業，北京一箭之遙河北滄洲就有人對著幹。

北京官媒最近發出一項調查報導，講一間著名海南民企椰風集團，其投資外省後，疑因公權力介入導致經濟糾紛案演變刑事案，地方法院、檢察院、公安局居然輪流介入，七年來，該集團數億資產遭遇輪番查封和凍結，公司負責人兩次被網上追逃而避走香港，旗下多家企業被迫停產，導致近千人下崗，影響了上下游企業幾千人的就業，造成二十多個官司的訴訟，企業陷入癱瘓狀態。

不可思議的是，肇事者是一個小村官。當事雙方極不對稱，一方曾是海南民營企業一面旗幟，另一方則是河北省滄州市運河區小王莊鎮前程子村支部書記陳紅林。

這種頂風作案，當然是有背景的，一方面是小村官祕密的權力背景，能拉動公檢法為其服務，另一方面是北京中央當局最近強調，要堅決防止刑事執法介入經濟糾紛，要全面清理政法機關中的黑惡勢力「保護傘」。

中國最高法院院長、最高檢察長、公安部長最近都提出，要保護民營企業的合法權益，嚴禁亂抓人、亂凍結，嚴禁刑事手段介入經濟糾紛，嚴格落實罪刑法定、疑罪從無等法律制度和原則。一批法律專家評論說，椰風在河北的遭遇，應成為清理基層政法機關、落實習近平護民企、除黑惡指示的典型案例。

北京公安
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

古籍也犯政治錯誤 中共撤銷老子今譯研究

2019-04-19 16:46

直播賣這個東西 趙本山女徒弟胖丫判3年

2019-04-19 16:44

買到奧迪漏油車 維權反被4S店索賠百萬

2019-04-19 16:34

廣東遭暴雨冰雹大風夾擊 白雲機場航班大受影響

2019-04-19 14:47

紅樓夢中宴套餐 北京熱賣 最高價1288元

2019-04-19 14:20

去年放行 今年遣返…民運人士王希哲要香港講明白

2019-04-19 12:54

無國界記者：香港新聞自由跌3位 「問題顯著」

2019-04-19 12:52

六四坦克人現身自家鏡頭 徠卡被陸網民圍攻火速撇清

2019-04-19 12:44

別帶硨磲手珠等製品進入大陸 小心被罰！

2019-04-19 12:13

鄭阜高鐵安徽段 全線進入鋪軌階段

2019-04-19 02:07

成人讀紙本書4.67本 去年數量微增

2019-04-19 01:55

劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟

2019-04-18 21:33

港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥

2019-04-18 19:39

人命也分階級？ 工人版PK領導版安全帽 碰撞「秒碎」

2019-04-18 17:02

不想養二孩？他竟這樣對待出生15天的親生骨肉…

2019-04-18 16:58

超夯！五糧液冰淇淋 命名涉侵權？

2019-04-18 16:55

「珠聯璧合」 中國人行發行心形金銀紀念幣

2019-04-18 14:49

有樣學樣…蘭州女也坐奔馳引擎蓋

2019-04-18 14:48

維權事件餘波盪漾… 奔馳車主湧4S店逼退費

2019-04-18 14:46

準備前進火星？大陸首個模擬火星生存基地落成

2019-04-18 13:05

汽車消費維權座談 應明碼標價

2019-04-18 04:53

大陸區域戰略調整 發展格局優化

2019-04-18 04:52

長三角市場一體化 探索共享、共建

2019-04-18 04:52

上海車展 經典車亮相

2019-04-18 04:51

惠州打造大灣區最大攝影棚

2019-04-18 04:48

宏碁、信邦慈善聯盟 25日資助四川偏鄉教育

2019-04-18 04:08

兩賊入屋搜刮撞女屋主 亮刀搶錢六旬翁被捕

2019-04-17 21:44

哭訴維權落幕…奔馳女車主換新車+退費 還獲10年VIP

2019-04-17 20:33

低價背後 4S店金融服務費不合理

2019-04-17 20:22

3年車剛做保養 奔馳發動機炸了

2019-04-17 20:19

影／貴州最危險公路 沿山壁開鑿、行車險象環生

2019-04-17 17:27

京東劉強東性侵案風波再起 公司再受拖累

2019-04-17 17:11

愛一個人好難 失戀博物館在大陸遍地開花

2019-04-17 16:46

張小月與陸配午後有約 陸配盼政府「拉她們一把」

2019-04-17 16:12

劉強東涉強姦案再遭訴訟 京東：堅決辯護

2019-04-17 14:32

京東CEO劉強東性侵案 受害女提民事訴訟

2019-04-17 14:31

高雄鳳梨熱銷 上架大陸電商1個月大賣67公噸

2019-04-17 14:17

真實比完美更重要…滴滴總裁柳青自曝離婚兩年

2019-04-17 14:10

不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆5911廟

2019-04-17 14:04
看更多

熱門文章

郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！

2019-04-18 21:13

大陸國產航空母艦出海 竟掛日本國旗？

2019-04-19 09:38

六四坦克人現身自家鏡頭 徠卡被陸網民圍攻火速撇清

2019-04-19 12:44

宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤

2019-04-18 19:34

雙航母時代？共艦演練搶灘登陸

2019-04-19 00:27

別帶硨磲手珠等製品進入大陸 小心被罰！

2019-04-19 12:13

北京模型展 驚見解放軍坦克出現台北街頭的作品

2019-04-19 16:31

「一帶一路」峰會25日北京登場 37個國家元首將出席

2019-04-19 11:36

共軍少將：在反台獨準備下 解放軍海上作戰能力躍升

2019-04-19 09:32

港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥

2019-04-18 19:39

「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣

2019-04-18 22:42

古籍也犯政治錯誤 中共撤銷老子今譯研究

2019-04-19 16:46

參加解放軍海軍成立70周年活動 新加坡堅強號駛抵青島

2019-04-19 11:04

影／陸證實海軍陸戰隊已擴編成軍 強化共軍登陸作戰等能力

2019-04-19 10:51

網友教老父用手機付款 店員聽不懂「蘋果批」鬧笑話

2019-04-18 19:52

魚刺卡喉嚨！女子拿湯匙「狂挖」 竟將13公分湯匙吞入

2019-04-19 15:48

保時捷又被中國車商山寨 只賣45萬？

2019-04-19 12:02

拚不過淘寶…亞馬遜在陸境內電商收攤

2019-04-19 00:27

劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟

2019-04-18 21:33

寵妻寵出殺人犯！丈夫忘記買雞腿 竟遭妻子拿刀捅死

2019-04-19 17:20

中美角力新戰場 大陸稱近300名學者遭美不公平對待

2019-04-19 14:25

廣東遭暴雨冰雹大風夾擊 白雲機場航班大受影響

2019-04-19 14:47

禁止民族黨運作 港府向北京提報告

2019-04-18 18:07

明星轉型成功 林瑞陽獲聘台青創業導師

2019-04-19 09:54

禁止民族黨運作 港特首向北京提報告

2019-04-19 00:27

陸模型賽現共軍攻台作品 學者：民間仇台情緒升

2019-04-19 17:22

閩台合作擴大 拚證照兩岸互認

2019-04-19 02:09

Zoom明星效應 同名大陸公司股價飆漲逾千倍

2019-04-19 10:51

見宜花東推介團 滬市長應勇：九二共識下迎來城市交流

2019-04-19 13:00

鄭阜高鐵安徽段 全線進入鋪軌階段

2019-04-19 02:07

廣交會觀察：陸智能產品攻入歐美

2019-04-19 02:09

陸委會：我將嚴審港澳特定媒體入境

2019-04-19 00:27

成人讀紙本書4.67本 去年數量微增

2019-04-19 01:55

馬哈迪月底訪中國晤習近平、李克強 受關注

2019-04-19 14:15

豬肉四天王股價狂奔

2019-04-19 01:57

天弘基金成為首家營收突破人民幣百億的基金公司

2019-04-19 14:47

福建石獅 出口貿易格局形成

2019-04-19 02:09

直播賣這個東西 趙本山女徒弟胖丫判3年

2019-04-19 16:44

滬汽車工業展 智能車大轉型

2019-04-19 02:08

打造購物天堂 上海推出促進消費增長實施方案

2019-04-19 15:40
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top