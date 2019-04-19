直播賣這個東西 趙本山女徒弟胖丫判3年

2019-04-19 16:44 世界日報 中國新聞組／北京19日電



趙本山的女徒弟趙丹（藝名：胖丫）過去以圓胖討喜之姿屢登小螢幕，過去體重115公斤的她，成功鏟肉55公斤，成為網路話題，搖身一變瘦身代言人。卻在2018年2月7日因涉嫌犯銷售假藥罪被羈押，而後判處有期徒刑3年。同時，本山傳媒演員郭靜也因生產、銷售假藥罪，被判處有期徒刑1年。

北京青年報報導，趙丹於2016年3月至10月間，夥同郭靜、王男及其丈夫谷男（二人均已判刑），在未經取得藥品生產、銷售許可的情況下，透過映客直播、微信等網路平台宣傳「純中藥減肥膠囊」，稱該減肥藥為老中醫獨門配方、純中藥、無副作用。

趙丹供稱，「我之前吃了杜思瑤賣給我的減肥藥瘦了很多，2016年我在映客做直播時很多觀眾問我怎麼瘦下來的，我說是吃了減肥藥，他們就問我在哪兒買。」趙丹讓觀眾進直播去諮詢郭靜和王男，後來王男和郭靜還在直播中秀出自己的微信號，買藥的人就直接跟他們聯繫。

郭靜、王男、谷男等對該膠囊進行裝瓶、封袋，自製說明書，並使用微信與購買者聯繫，通過微信、支付寶收款，聯繫順豐速運向全國多省市地區的購買者郵寄發貨。銷售金額逾110餘萬元（人民幣，下同，約16萬美元）。警方在王男、谷男的住處查獲減肥膠囊40餘瓶。

郭靜供稱，她在淘寶買的塑料瓶分裝減肥藥，再附上一張自己製作的說明書，告知顧客怎麼服藥。減肥藥的價格是1900元（約177美元），「我每套賺400元」。

經北京市東城區食品藥品監督管理局認定，涉案的純中藥減肥膠囊應依法按假藥論處。趙丹及郭靜分別於2018年2月7日、8日被民警抓獲到案。

趙本山女徒弟趙丹原來身材圓潤。圖／取材自微博 分享 facebook