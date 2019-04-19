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許志安爆遭仙人跳？小三傳花40萬設局疑點曝光

買到奧迪漏油車 維權反被4S店索賠百萬

2019-04-19 16:34世界日報 中國新聞組／北京19日電

上海奧迪車主包女士的車因為漏機油被「扣」在4S店150多天。又因在微博上發布消息維權，被告上法庭，索賠名譽賠償人民幣100萬元（約14.9萬美元）。對於4S店的處理方式，包女士無奈又無助，她說：「奧迪遲遲不給我解決，難道是因為我沒有坐在引擎蓋上哭嗎？」

上游新聞報導，奧迪授權4S店上海東昌金橋豪迪汽車服務有限公司（以下簡稱：豪迪汽車）售後負責人顧茂華表示，確實存在漏油的情況，但因多次與包女士溝通進行拆檢維修均遭到拒絕，目前尚不清楚故障原因。後因包女士多次透過微博發布不實信息，才選擇走法律程序。

據報導，2018年11月23日，包女士在豪迪汽車全款購買一輛奧迪A3轎車，12月2日提車。當天包女士就發現機油故障燈顯示已超過5000公里，需要更換機油。

「開車回家的路上車一顛一顛的，到家後發現車漏機油。我趕緊聯繫4S店，之後車就一直沒有開過。」包女士說，新車開不到100公里，但由於不敢再動車，至今沒辦理正式的汽車牌照，目前兩張臨時牌照也已經過期。

在包女士提供的照片中，在汽車停放位置的下方能明顯看到有油漬殘留的痕跡，且發動機下部的擋板上也分布大小不一的油點。包女士表示，她曾多次要求4S店根據國家三包要求更換發動機，但售後人員不斷打電話要求進行拆檢維修，不同意更換發動機。後還因溝通中產生糾紛報了警。

「從提車那天算起，已經有150多天。4S店提到已過了三包期。期間，我也曾提出把車拖走到更權威的機構檢測，但4S店卻說拖走可以，必須簽字保證拆檢時要通知他們，否則不允許我把車拖走。」包女士稱，1月22日，4S店曾表示有廠方師傅可以進行檢測，但其父親到場幫忙處理此事時才發現只是該店的維修師傅。

包女士後來透過微博維權。從2019年1月起，包女士共發布幾十條博文講述維權過程，並配有相應的圖片和鏈接。但令包女士沒想到的是，新車漏機油的問題還沒有解決，卻收到4S店發來的訴狀。

在請求法院判令包女士停止侵犯原告依法享受的名譽權的行為，立即刪除所有相關不實信息外，還請求判令包女士連續30天在其新浪微博以及全國公開發行報紙上公布向原告公開賠禮道歉的聲明。同時，特別提出判令包女士賠償原告經濟損失人民幣100萬元。

此案日前在上海市浦東新區人民法院召開庭前調解會，因雙方各執一詞，分歧較大，最終沒能達成和解。

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