紅樓夢中宴套餐 北京熱賣 最高價1288元

2019-04-19 14:20 世界日報 中國新聞組╱杭州19日電



22歲的汪嘉悅一年前的畢業設計作品「紅樓夢中宴」，竟然在北京賣火了。蘅芷清芬、蓼汀花漵、荇葉河渚…，這一幕幕詩意十足的紅樓夢中景，如今都成了汪嘉悅主理的餐廳的招牌菜。而這桌紅樓夢中宴，出品方式用的竟是「日式」懷石料理。

錢江晚報報導，把最熟悉的東西融合在一起，是汪嘉悅畢業設計最開始的靈感來源。她和她的小夥伴們一起查很多資料，發現日料和紅樓還真的是有共通之處的。2018年3月14日開題，4月初完成菜單，5月完成答辯和宴席陳列，整台作品13道菜，從設計到完成總共花了兩個月時間。

汪嘉悅說：「我是去年暑假去北京看演唱會的時候，在一次飯局中偶然遇到現在的老闆的。聊天中，她覺得我的構思想法很有趣，當時就給我發了offer（邀請），問我願不願意把這個畢業作品作為真正的商品落地。我當時就退掉了第二天回杭州的高鐵票，答應下來。」

現在這席紅樓夢中宴，在北京瞳日本料理盈科店以套餐的形式銷售，價格最高賣到1288元人民幣(約192美元)一位。

據報導，要說這席「紅樓夢中宴」中讓汪嘉悅印象最深的一道菜，她毫不猶豫地選了這道「青瓜卷茄鯗凍配胡麻味噌醬」。她給這道菜起了個很「紅樓」的名字「蘅芷清芬」，並把它列為「先付」。「先付」是懷石料理的前菜，也就是第一道菜。

如今，汪嘉悅已經有了自己的工作室，這套「紅樓夢中宴菜單」的商業價值也被越來越多人發現。

汪嘉悅說：「我們在北京的這家餐廳，現在已經成了網紅打卡地。上個月，還有一家籌備中的餐廳來跟我們聯繫，要買下整個創意與菜單。」

報導說，這段時間，汪嘉悅形容自己成了「空中飛人」——5月，她自己擔任店長、廚師長和設計師的一家主題餐廳，要在秦皇島開業了。但她說：「接下來，我還是打算把餐廳開回杭州。畢竟，我是土生土長的杭州姑娘。」

95後杭州姑娘的「紅樓夢中宴」在北京賣火了。圖截自／錢江晚報 分享 facebook