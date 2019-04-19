見宜花東推介團 滬市長應勇：九二共識下迎來城市交流

2019-04-19 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



上海市長應勇19日接見宜花東推介團表示，對宜蘭台東花蓮全體成員表示熱烈歡迎，特別希望在堅持九二共識下，迎來宜蘭台東花蓮更多城市交流。

宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭縣好山好水，這次宜花東來做推介，希望九二共識，兩岸能夠和平相處，拚經濟交流，共同繁榮商業，宜花東一起來為商業發展努力。

台東縣長饒慶鈴表示，林縣長找了台東花蓮來做旅遊推介會，宜花東三縣有共同地里環境，都靠著中央山脈，面對太平洋，還是有些微不同風土人情，三個縣市都是由國民黨女縣長來執政，同樣都是拚經濟，我們都主張在九二共識基礎之上，加強加深兩岸城市之間交流和合作。

饒慶鈴同時主張台灣安全，認為上海市中國面對世界最大窗口，也是非常繁榮的地方，這樣一個快速的世界正好來到宜花東做慢遊旅程，所以如果上海的自由行能多一些人到宜花東，不管是從台北進高雄出，高雄進台北出，我相信都會是合適旅程。

這次的宜花東三縣市赴上海行銷東台灣旅遊行程，是由林姿妙發動，饒慶鈴將前往上海與林姿妙合體，至於徐榛蔚因故無法同行，由花蓮縣觀光處長唐玉書率團前往。