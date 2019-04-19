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無國界記者：香港新聞自由跌3位 「問題顯著」

2019-04-19 12:52世界日報 香港新聞組╱香港19日電

無國界記者東亞辦事處主任艾瑋昂（左3）18日在香港發表「2019世界新聞自由指數...
無國界記者東亞辦事處主任艾瑋昂（左3）18日在香港發表「2019世界新聞自由指數」。 圖／中央社
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無國界記者組織（RSF）昨天發表「2019世界新聞自由指數」，香港屬於第3級的「問題顯著」，中國大陸處於最差的第5級「狀況惡劣」，台灣則與大多數西歐和已開發國家同級，處於第2高的「狀況尚可」。

無國界記者東亞辦事處主任艾瑋昂（Cedric Alviani）昨天中午在港公布相關指數，共評估全球180個國家和地區的新聞自由狀況。這項指數的評級分為5等，最好的是「狀況良好」，其後依次是「狀況尚可」、「問題顯著」、「狀況艱難」和「狀況惡劣」。

在亞洲，只有紐西蘭處於最好的「狀況良好」；台灣和南韓等位於「狀況尚可」；日本、香港卻處於「問題顯著」；中國大陸則是「狀況惡劣」。

在全球新聞自由指數排名中，香港排名73，下跌3位；中國排名177，下跌1位；台灣位列第42，與去年相同。中國的排名位於全球倒數5名最差之內。

艾瑋昂在評論香港的新聞自由狀況時說，他們十分關注香港的法治，包括港府修訂的《逃犯條例》，認為會危及記者，呼籲民眾不要支持。他說，草案一旦通過，在中國大陸採訪的香港記者即使回港，也會面對遣返的問題。

艾瑋昂還說，當前一些東南亞國家試圖複製中國在新聞方面的做法，情況令人憂慮。

立法會議員毛孟靜和香港記者協會主席楊健興等人應邀出席了記者會。毛孟靜說，香港曾是全球的新聞中心，如今新聞自由度卻急跌，從2002年的排名18位下跌至73位，而去年港府不續發外國記者會(FCC)副主席馬凱的工作簽證，更令情況惡化。她說，修訂《逃犯條例》令香港的新聞自由處於黑洞邊緣，有可能被吸進黑洞，但他們會努力抗爭，比如促進新媒體發展。

楊健興說，無國界記者在港公布指數是好事，反映香港新聞自由受關注，記協日前也曾發表香港的新聞自由指數，當中公眾的新聞自由指數為45分，是這項調查自2013年展開以來的新低。

他說，根據記協的調查，本地每5名受訪記者中就有1人表示，上級曾就涉及香港獨立的報導施壓。

對於香港的新聞自由排名跌至73位，楊健興說，這是一個警訊。

香港無國界記者
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