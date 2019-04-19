別帶硨磲手珠等製品進入大陸 小心被罰！

2019-04-19 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



近幾年台灣不少民眾喜歡配戴硨磲手珠等硨磲製成的配飾，但要注意的是，硨磲在大陸被視為瀕危物種，禁止攜帶或寄遞。據中新網報導，蘭州海關18日發布的消息稱，日前，在對由台北入境航班進行監管時查獲硨磲製品一件，重154公克，為該海關今年以來第三次查獲的硨磲製品。

報導稱，今年以來，蘭州中川機場海關加大對重點地區、重點航線和重點旅客的風險研判，精準查緝布控，推廣應用智慧審圖，提高象牙等瀕危物種違法行為查發效能，有效維護國門安全。

中新網表示，硨磲屬於CITES（華盛頓公約）附錄Ⅱ列明保護品種，法律禁止個人購買、攜帶瀕危動植物製品入境大陸。違反相關規定，海關將予以處罰，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。

此外，山東省人民政府18日召開新聞發布會，通報青島、濟南海關打擊象牙等瀕危物種及其製品走私情況。青島海關緝私局長陳建新也指出，今年以來，青島、濟南海關查獲的各類違法攜帶、寄遞瀕危物種及其製品情事中，就有1.3公斤的硨磲製品。