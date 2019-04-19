成人讀紙本書4.67本 去年數量微增

2019-04-19 01:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林茂仁



大陸去年成人讀書4.67本。圖為大陸民眾穿野人裝在地鐵上看書，呼籲少滑手機多看書。 中新社 分享 facebook 中國新聞出版研究院調查報告顯示，2018年大陸成年人平均一年閱讀的紙質圖書4.67本，較2017年小幅增加0.01本，11.5%的成年人平均一年閱讀十本以上的書，不過，由於手機和上網普及化，民眾在紙質報紙和期刊的閱讀量均有減少。

2018年大陸成年人平均電子書閱讀量3.32本，較2017年的3.12本增加0.2本，有7.1%的國民年均閱讀十本以上電子書。報刊閱讀率則持續降低，紙質報紙的人均閱讀量為26.38份，低於2017年的33.62份；紙質期刊的人均閱讀量為2.61期，低於2017年的3.81期份。

調查發現，2018年中國成年人包括書報刊物和數位出版物在內的各媒介綜合閱讀率為80.8%，也就是有八成的人都有閱讀習慣，各類數位化閱讀方式包括網路線上閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀等的接觸率持續增長。

從對不同媒介接觸時長來看，成年人平均每天手機接觸時間最長，為84.87分鐘，上網接觸時間為65.12分鐘，電子閱讀器閱讀時間為10.70分鐘，均有成長。

中國新聞出版研究院院長魏玉山表示，數位化閱讀的發展，提升國民綜合閱讀率和數位化閱讀方式接觸率，整體閱讀人群持續增加，但也帶來了紙質閱讀率增長放緩的新趨勢。

據統計，38.4%的成年人「拿一本紙質圖書閱讀」，比2017年的45.1%下降6.7個百分點；超過半數成年人傾向於數位化閱讀方式，其中，傾向手機閱讀的讀者比率上升明顯。

在中國成年網民上網從事的活動中，61.6%的網民選擇「閱讀新聞」，62.3%的網民選擇「網上聊天/交友」，僅有15.9%的網民將「閱讀網絡書籍、報刊」作為主要網上活動之一。