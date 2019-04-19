親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

成人讀紙本書4.67本 去年數量微增

2019-04-19 01:55經濟日報 記者 林茂仁

大陸去年成人讀書4.67本。圖為大陸民眾穿野人裝在地鐵上看書，呼籲少滑手機多看書...
大陸去年成人讀書4.67本。圖為大陸民眾穿野人裝在地鐵上看書，呼籲少滑手機多看書。 中新社
分享
中國新聞出版研究院調查報告顯示，2018年大陸成年人平均一年閱讀的紙質圖書4.67本，較2017年小幅增加0.01本，11.5%的成年人平均一年閱讀十本以上的書，不過，由於手機和上網普及化，民眾在紙質報紙和期刊的閱讀量均有減少。

2018年大陸成年人平均電子書閱讀量3.32本，較2017年的3.12本增加0.2本，有7.1%的國民年均閱讀十本以上電子書。報刊閱讀率則持續降低，紙質報紙的人均閱讀量為26.38份，低於2017年的33.62份；紙質期刊的人均閱讀量為2.61期，低於2017年的3.81期份。

調查發現，2018年中國成年人包括書報刊物和數位出版物在內的各媒介綜合閱讀率為80.8%，也就是有八成的人都有閱讀習慣，各類數位化閱讀方式包括網路線上閱讀、手機閱讀、電子閱讀器閱讀等的接觸率持續增長。

從對不同媒介接觸時長來看，成年人平均每天手機接觸時間最長，為84.87分鐘，上網接觸時間為65.12分鐘，電子閱讀器閱讀時間為10.70分鐘，均有成長。

中國新聞出版研究院院長魏玉山表示，數位化閱讀的發展，提升國民綜合閱讀率和數位化閱讀方式接觸率，整體閱讀人群持續增加，但也帶來了紙質閱讀率增長放緩的新趨勢。

據統計，38.4%的成年人「拿一本紙質圖書閱讀」，比2017年的45.1%下降6.7個百分點；超過半數成年人傾向於數位化閱讀方式，其中，傾向手機閱讀的讀者比率上升明顯。

在中國成年網民上網從事的活動中，61.6%的網民選擇「閱讀新聞」，62.3%的網民選擇「網上聊天/交友」，僅有15.9%的網民將「閱讀網絡書籍、報刊」作為主要網上活動之一。

電子書
媽祖說：去不了澎湖花火節 就來抽 500 元商品卡吧！

相關新聞

鄭阜高鐵安徽段 全線進入鋪軌階段

2019-04-19 02:07

劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟

2019-04-18 21:33

港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥

2019-04-18 19:39

人命也分階級？ 工人版PK領導版安全帽 碰撞「秒碎」

2019-04-18 17:02

不想養二孩？他竟這樣對待出生15天的親生骨肉…

2019-04-18 16:58

超夯！五糧液冰淇淋 命名涉侵權？

2019-04-18 16:55

「珠聯璧合」 中國人行發行心形金銀紀念幣

2019-04-18 14:49

有樣學樣…蘭州女也坐奔馳引擎蓋

2019-04-18 14:48

維權事件餘波盪漾… 奔馳車主湧4S店逼退費

2019-04-18 14:46

準備前進火星？大陸首個模擬火星生存基地落成

2019-04-18 13:05

汽車消費維權座談 應明碼標價

2019-04-18 04:53

大陸區域戰略調整 發展格局優化

2019-04-18 04:52

長三角市場一體化 探索共享、共建

2019-04-18 04:52

上海車展 經典車亮相

2019-04-18 04:51

惠州打造大灣區最大攝影棚

2019-04-18 04:48

宏碁、信邦慈善聯盟 25日資助四川偏鄉教育

2019-04-18 04:08

兩賊入屋搜刮撞女屋主 亮刀搶錢六旬翁被捕

2019-04-17 21:44

哭訴維權落幕…奔馳女車主換新車+退費 還獲10年VIP

2019-04-17 20:33

低價背後 4S店金融服務費不合理

2019-04-17 20:22

3年車剛做保養 奔馳發動機炸了

2019-04-17 20:19

影／貴州最危險公路 沿山壁開鑿、行車險象環生

2019-04-17 17:27

京東劉強東性侵案風波再起 公司再受拖累

2019-04-17 17:11

愛一個人好難 失戀博物館在大陸遍地開花

2019-04-17 16:46

張小月與陸配午後有約 陸配盼政府「拉她們一把」

2019-04-17 16:12

劉強東涉強姦案再遭訴訟 京東：堅決辯護

2019-04-17 14:32

京東CEO劉強東性侵案 受害女提民事訴訟

2019-04-17 14:31

高雄鳳梨熱銷 上架大陸電商1個月大賣67公噸

2019-04-17 14:17

真實比完美更重要…滴滴總裁柳青自曝離婚兩年

2019-04-17 14:10

不只拆教堂、清真寺 江蘇高郵26天拆5911廟

2019-04-17 14:04

這對學霸情侶約定：若考不上研究所就分手

2019-04-17 10:22

歷史建築頻遭火災 清史專家介紹雍正如何防火

2019-04-17 10:03

京東回應劉強東涉強姦案再遭訴訟：堅決進行辯護

2019-04-17 09:41

劉強東明大強暴案 中國女留生今提民事訴訟

2019-04-17 06:01

亞運、亞殘會吉祥物 徵集啟動

2019-04-17 00:37

大陸核電 確保安全下繼續發展

2019-04-17 00:37

大陸中低速磁浮列車 運速破世界紀錄

2019-04-17 00:37

石屋輝映養殖場 福建霞浦漁村美如畫

2019-04-17 00:34

宜蘭縣長林姿妙到南京 煎蔥油餅行銷宜蘭

2019-04-16 22:30

行銷宜蘭拚經濟 林姿妙赴南京先簽署7個合作意向書

2019-04-16 21:26
看更多

熱門文章

郭董，你的國旗帽上的國旗怎不見了！

2019-04-18 21:13

環球時報稱 若郭台銘當選 兩岸關係將緩解 但......

2019-04-18 09:29

陸官媒讚郭台銘 台灣首個敢質疑「美國保護」的參選人

2019-04-18 10:30

郭董稱媽祖托夢 陸學者：台灣政治為何如此迷信?

2019-04-18 09:50

大學生愈常叫外賣愈憂鬱？ 「真相」讓網友笑出皺紋

2019-04-18 11:00

鴻家軍漲勢乏力 郭台銘身價從79億回到63億美元

2019-04-18 16:28

大陸公開首艘國產航艦海試畫面 曝光艦內多處場景

2019-04-18 12:10

亞馬遜中國裁員 將關閉大陸電商業務

2019-04-18 15:29

宋楚瑜與大陸國台辦主任劉結一 在珠海會晤

2019-04-18 19:34

人民幣兌美元中間價升值199基點 重返6.6區間

2019-04-18 13:34

郭董表態2020 環時：誰當選都不是台海局勢的決定因素

2019-04-18 09:29

傳亞馬遜將關閉大陸國內市場業務

2019-04-18 10:17

人命也分階級？ 工人版PK領導版安全帽 碰撞「秒碎」

2019-04-18 17:02

港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥

2019-04-18 19:39

準備前進火星？大陸首個模擬火星生存基地落成

2019-04-18 13:05

陸港郭董概念股周四持續走強 富智康一度飆漲逾50%

2019-04-18 16:06

「視覺中國」網站將黑洞照片據為己有 被罰30萬人民幣

2019-04-18 22:42

網友教老父用手機付款 店員聽不懂「蘋果批」鬧笑話

2019-04-18 19:52

陸家電舊換新 將補貼13%

2019-04-18 03:17

陸海貿易新通道 首出口印度

2019-04-18 05:00

郭台銘旗下公司富智康 股價再狂飆

2019-04-18 10:50

劉強東性侵案還未了 涉事女生提民事訴訟

2019-04-18 21:33

5G概念股 中國鐵塔Q1賺60億

2019-04-18 03:20

禁止民族黨運作 港府向北京提報告

2019-04-18 18:07

首季GDP數字公布後 投行紛紛上調中國經濟預測

2019-04-18 16:16

有樣學樣…蘭州女也坐奔馳引擎蓋

2019-04-18 14:48

台商父子打拚 深耕福清20載

2019-04-18 04:56

劉憶如：人民幣短期不看貶

2019-04-18 03:17

維權事件餘波盪漾… 奔馳車主湧4S店逼退費

2019-04-18 14:46

陸商務部稱 中美經貿協定文本磋商不斷取得新進展

2019-04-18 16:46

郭董選總統激勵鴻家軍股漲 彭博：投機狂熱

2019-04-18 16:37

野村：人行的定向降準措施正在醞釀中 但時間尚不確定

2019-04-18 15:03

不想養二孩？他竟這樣對待出生15天的親生骨肉…

2019-04-18 16:58

A股三大指數全線低開 郭台銘概念股繼續大漲

2019-04-18 10:17

大陸房市回暖 全面上漲還早

2019-04-18 05:01

陸股解碼／空手可分批布局

2019-04-18 03:20

宏碁、信邦慈善聯盟 25日資助四川偏鄉教育

2019-04-18 04:08

陸首季GDP成長6.4% 優於預期

2019-04-18 03:17

大陸區域戰略調整 發展格局優化

2019-04-18 04:52

「一帶一路」占雲南外貿總額7成

2019-04-18 04:57
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top