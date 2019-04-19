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鄭阜高鐵安徽段 全線進入鋪軌階段

2019-04-19 02:07聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

河南鄭州至安徽阜陽的高鐵段已開始鋪軌，標誌著鄭阜高鐵安徽段全線進入鋪軌階段。

中新社報導，鄭阜高鐵北起鄭州南站，經河南鄭州、開封、許昌、周口，進入安徽省阜陽市，接入商合杭鐵路阜陽西站，線路全長267公里，工程總投資約427.2億元人民幣，其中安徽段長65公里，設計行車時速350公里。

鄭阜高鐵預計2019年底建成通車。屆時，與京九客專和商合杭鐵路銜接，與長三角城際鐵路網形成互聯互通，形成中國西北地區與華東地區的快速客運通道。

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