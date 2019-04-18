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港男用500張20元紙幣繳付1萬元 店員45分鐘點完批無恥

2019-04-18 19:39香港01 記者向樂高／報導

日前一名便利店職員表示，遇到一個客人到便利店繳費，要繳付共1萬元的費用，想不到他...
日前一名便利店職員表示，遇到一個客人到便利店繳費，要繳付共1萬元的費用，想不到他竟丟出一大疊20元紙幣，最少約有500張，令店員當場嚇呆。示意圖，非涉事便利店。（香港01資料圖片）
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便利店職員每日都會遇到不同的客人，日前一名職員就在網上投稿表示，遇到一客人到便利店繳付共1萬元的費用，想不到他竟丟出一大疊20元紙幣，最少約有500張，令店員當場嚇呆，狠批「我未見過咁無恥嘅香港人」，結果店員花了45分鐘之久才把全部紙幣點完。

有便利店職員投稿至facebook專頁「西客之道 Hispitality Secret」表示，日前一名男客人帶着兒子、老婆和傭人到便利店櫃台前，直接將一疊錢丟在櫃枱上，「交費啊。呢到一萬」。

店員驚見枱上有最少500張20元紙鈔，「呆咗五秒。我有無睇錯？」另一名職員直言便利店不是銀行，「有權唔收㗎」，並擔心會數錯或數漏。惟該男客人不滿，怒稱「我夠知你哋呢度唔係銀行啦！我點X知呢度每疊幾多張呀？我要交費呀依家！數就數啦！九唔搭八！」。

店員無奈屈服，開始點起錢來，等了約20分鐘，男客人顯得極不耐煩，最後「叫個工人喺度睇住」，自己則和家人先離開。樓主和同事因為擔心數錯或數漏，仔細地數了足足45分鐘之久，怒斥「未見過咁無恥嘅香港人！真係好嬲」。

帖文引來不少網民熱論，有網民指要慢慢數「玩嘢」，「數45分鐘算好人，人我就慢慢數，數夠兩個鐘。5張5張咁慢慢叠住數」、「數足24小時呀，工人要休息時間，佢一定要換人㗎！」不過亦有網民質疑「500張要數9個字？」

有網民直言，便利店真的有權拒收，因為政府列明便利店每次繳款金額上限為5000元。硬幣方面，根據香港法例454章《硬幣條例》第二條列明，以「元」作單位硬幣（1元、2元、5元及10元）付款上限為100元；以「角」作單位硬幣（1角、2角、5角）付款上限為2元。

延伸閱讀：

最有禮貌劫匪？日男敬語問便利店店長可否打劫 遭拒後主動自首

【iPhone用家】高登仔老竇用「蘋果批」付款　幾乎笑死收銀員

文章授權轉載自《香港01》

香港
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