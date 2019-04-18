不想養二孩？他竟這樣對待出生15天的親生骨肉…

2019-04-18 16:58 世界日報 中國新聞組／北京18日電



湖南長沙的杜姓男子覺得生活壓力大不願意養二孩，竟然將出生僅15天的男嬰丟棄在路邊；杜男前妻王女回憶當時，「他只說孩子被送走了，不記得放在哪裡，找不回來了。」家人2017年起發了一份又一份尋人啟事，至今仍石沉大海。

瀟湘晨報報導，杜男和王女2005年生下大女兒，兩人都是職業院校的老師，工作穩定、收入不錯，兩人感情一直還不錯，但在2016年為了要不要生二孩產生嚴重分歧。

王女2017年1月發現懷孕，「當時我已經懷孕了，我堅持要生下來。」沒想到杜男對生育二孩的擔憂比想像中更重，不僅經常爭吵，甚至提出孩子生下來就離婚，「她還是堅持要生，孩子在她肚子裡我也沒有辦法。」杜男一氣之下離家出走了一個多月，「回來後，整個孕期我們沒有怎麼說話，直到生小孩都沒有過來陪我。」

杜男岳母證詞顯示，「在女兒懷孕時，女婿反對將孩子生下來，說是養不活。」杜男則說，「我沒有懷疑這個孩子的身分，我知道這是我自己的孩子。」但壓力太大，「我都不敢想，小孩出生後要怎麼撫養，我是不願意出錢養這個小孩的。」

2017年9月20日男嬰誕生，全家都沉浸在喜悅中，沒想到杜男卻在醞釀遺棄男嬰。

10月4日，杜男以要岳母去掛號為由將其支開，駕車將男嬰丟棄在路邊，「我想盡量不要選擇人多的地方，怕丟不成。」回到家的杜男在親戚的逼迫下，當天帶著王女、女兒尋找男嬰，卻發現男嬰不見了。為了找到孩子，家人發了尋人啟事，都石沉大海。

2017年10月25日，在杜男遺棄男嬰的20天後，王女與他辦理離婚手續。雨花區法院以杜男犯遺棄罪，判處有期徒刑二年六個月。