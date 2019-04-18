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人命也分階級？ 工人版PK領導版安全帽 碰撞「秒碎」

2019-04-18 17:02世界日報 中國新聞組／北京18日電

竇師傅拿著一黃、一紅安全帽碰撞，結果黃色安全帽立刻碰碎，紅色安全帽則完好無缺。 ...
竇師傅拿著一黃、一紅安全帽碰撞，結果黃色安全帽立刻碰碎，紅色安全帽則完好無缺。 圖擷自youtube
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有工人近日在快手發布安全帽對比試驗視頻，讓關注「996」的網友將目光聚焦到安全生產問題。視頻中，工人手拿兩個安全帽碰撞，左邊工人專用的黃色帽瞬間破碎，紅色領導專用的安全帽則完好無損。該視頻引發熱議，有網友說難道工人的命比較不值錢？

綜合媒體報導，拍攝者竇師傅接受採訪時表示，安全帽是工地發的，有時候會領到結實的，有時候會領到不結實的，這主要「看是什麼公司」。他日前領到了一頂「質量不好」的安全帽，所以萌生拍攝視頻的想法。

竇師傅稱，被砸碎的黃色安全帽是新的，質量不好根本就是蛋殼，「怎麼砸都砸得碎」，具體價格應該是6、7元人民幣。「我們一線工人的保險帽就是這樣的效果，肯定是當官的好，幹活的差唄，這正常嘛」。

不過，工地相關負責人看到視頻後，已將質量不合格的安全帽進行更換。

其實，有關安全帽質量問題，此前已有媒體關注。2007年，央視《每周質量報告》欄目曾報導「奪命」劣質頭盔事件：當年4月，杭州一名建築工人被頂樓墜落的鋼筋砸中，鋼筋穿透了安全帽，工人因此喪生。後經調查組認定，這名工人佩戴的安全帽是不合格產品。

此視頻引發應急管理部重視，官方微博並轉發視頻稱：如果連工人的安全帽都不安全，又怎麼能夠實現生產安全呢？落實企業安全生產主體責任，絕對不能流於形式，浮於表面。對此，澎湃新聞引述建築業內人員表示，確實存在工人安全帽質量不合格情況。

該人員表示，質量合格的安全帽批量採購價格約30元人民幣，也有更貴的，劣質安全帽十幾元甚至幾元就可以買到。

竇師傅的對比視頻引發關注的不僅在於安全帽質量，還在「領導版」與「工人版」這種差異對待。

澎湃新聞評論稱，生命是平等的，但一頂小小的安全帽，就讓人看到普通工人所受的保障是多麼脆弱，領導們則因特殊安全帽的特殊保護，顯示出尊貴。這種截然不讓的對待，無疑會傷害廣大工人的感情。

新京報評論中則表示，生命無價，沒有誰的命比其他人更「值錢」，奈何一個救命的安全帽都要分出個三六九等？

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