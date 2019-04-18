維權事件餘波盪漾… 奔馳車主湧4S店逼退費

2019-04-18 14:46 世界日報 北京18日電



來源：YouTube

西安奔馳女車主維權事件落幕，女車主和西安利之星奔馳4S店（集汽車銷售、維修、配件和服務的銷售店）達成換車補償等和解協議，羨煞眾多車主，紛紛湧入西安利之星，要求退還引發爭議的「金融服務費」；該店銷售大廳昨緊急清空，北京奔馳方面稱該店已被暫停銷售經營授權。監管部門也要求奔馳徹查全國經銷商。

媒體平台津雲報導，西安奔馳女車主維權事件引發全民關注。去年7月在利之星購買了C200轎車的楊先生也被收取了金融服務費。西安奔馳女車主維權視頻在網上傳播後，楊先生找到了曾經賣給他車的銷售顧問，要求退還金融服務費，但遭到拒絕。

店內銷售顧問劉林表示，金融服務費收取了快十年了，這麼多年前的事，以前的客戶退費很難。

南方都市報報導，17日下午，實際探訪西安利之星奔馳4S店。銷售大廳空空蕩蕩，此前展示的所有新車被一夜清空，銷售大廳正門緊閉，玻璃門上貼出「暫停新車銷售業務」的告示；售後大廳內，擠滿了眾多要求退還金融服務費的車主。

上門討退費! 奔馳女車主與4S店和解其他車主金融服務費遭拒退+監管部門要求奔馳徹查全國經銷商【銷售大廳一夜清空，售後大廳擠滿要求退費車主】 (南方都市報) 分享 facebook

此前一天，北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司表示，正對這家4S店進行經營合規性調查，在調查結果出來前，暫停其銷售經營授權。

在售後大廳內，前台擠滿了幾十位車主。很多車主表示，他們是看到哭訴維權女車主與奔馳和解的消息後才趕來的。16日深夜，維權事件當事女車主與西安利之星汽車有限公司達成換車補償等和解協議，其中包括敦促第三方全額退還收取的人民幣1萬5575元（約2328美元）「金融服務費」等。

上門討退費! 奔馳女車主與4S店和解其他車主金融服務費遭拒退+監管部門要求奔馳徹查全國經銷商【銷售大廳一夜清空，售後大廳擠滿要求退費車主】 (南方都市報) 分享 facebook

這些車主表示，他們在購車時也被收取了人民幣7000到2萬元不等的金融服務費，故要求西安利之星全額退還。

上門討退費! 奔馳女車主與4S店和解其他車主金融服務費遭拒退+監管部門要求奔馳徹查全國經銷商【銷售大廳一夜清空，售後大廳擠滿要求退費車主】 (南方都市報) 分享 facebook

對此，西安利之星奔馳4S店工作人員表示，目前該公司正在接受有關部門調查，至於金融服務費及相關退費事宜，還要等待相關部門的正式文件通知，目前不能退款，車主可先行登記信息，等待下一步通知。

另據央視財經報導，中國銀保監會已要求北京銀保監局對梅賽德斯-奔馳汽車金融有限公司是否存在通過經銷商違規收取金融服務費等問題開展調查。

銀保監會非銀部副主任龐雪峰表示，已要求奔馳汽車金融公司在全國範圍內對其經銷商是否存在類似違法違規收費問題進行排查，並進一步加強對經銷商的管理，明確要求經銷商不得以為汽車金融公司提供金融服務的名義收取費用。