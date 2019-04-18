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準備前進火星？大陸首個模擬火星生存基地落成

2019-04-18 13:05聯合報 記者林則宏╱即時報導

大陸近幾年積極推進太空探索與太空知識教育，據中新網報導，中國第一個根據真實航太邏輯打造的「火星1號基地」17日在甘肅省金昌市揭幕。該基地整體規劃面積67平方公里，核心建設區5平方公里，設有包括總控艙、氣閘艙、乘員艙、生物艙等九大艙體，可真實模擬太空人在火星訓練和生活情況。

新華社指出，「火星1號基地」是金昌市政府與中國太空人科研訓練中心等共同打造的航太主題文化旅遊項目，總投資人民幣25.22億元（約新台幣113.5億元）。

17日開幕當天，有100多名金昌市金川區總校二中初一學生成為首批營員，在基地人員指引下，完成「火星徒步」、「觀察火星洞穴」、體驗登陸艙等活動，模擬太空人在外太空的訓練與生活。

大陸載人航太工程太空人系統副總設計師、艙外航太服責任總設計師李譚秋說，「火星1號基地」是中國目前最為真實的一個火星生存類比基地。該基地是在中國太空人科研訓練中心全程技術支援下開發建造，擁有航太團隊的科學邏輯體系，以及太空人在以往訓練中所累積的寶貴經驗。

李譚秋表示，金昌地形地貌獨特，擁有與火星表面極為相似的地理、地貌環境，適合開展太空人在外太空生存訓練。金昌地勢南高北低，山地戈壁交錯，氣候乾燥，全年多風，晝夜、四季溫差較大，可最大程度還原太空人在外太空的生存感受。

「火星1號基地」已經建成九個艙體，其中生物艙裡種植了小麥和蔬菜，可作為太空人的食物來源；生保艙用於處理生活垃圾；乘員艙不僅有寬鬆舒適的床，還可以做飯、看書，空間寬敞；總控艙則是太空人跟地球聯絡的重要樞紐。

李譚秋稱，將科研、科普、文旅有機結合，可以讓更多人體驗到航太探索的樂趣。

「火星1號基地」負責人梁華軍表示，下一步將基於火星移民的邏輯，打造涵蓋太空交流、地外生存、太空探索、太空生活、太空開拓等五個領域的文旅產品。「屆時遊客可以通過觀光旅遊、親子遊、研學遊等形態，充分體驗火星生活的樂趣。」

大陸第一個根據太空實際情況建造的「火星1號基地」，17日在甘肅省金昌市揭幕。（中...
大陸第一個根據太空實際情況建造的「火星1號基地」，17日在甘肅省金昌市揭幕。（中新網）
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「火星1號基地」設有包括總控艙、乘員艙、生物艙等九大艙體，可真實模擬太空人在火星...
「火星1號基地」設有包括總控艙、乘員艙、生物艙等九大艙體，可真實模擬太空人在火星訓練和生活情況。（中新網）
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