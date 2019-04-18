小豹AI音箱聯手HOLA 實現智慧家庭體驗

2019-04-18 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



台灣獵豹移動旗下小豹AI音箱，18日起於台北花博園區爭艷館舉辦的未來商務展，與台灣本土家居業者HOLA特力和樂聯合展出創新智慧家庭體驗，透過小豹AI音箱解放雙手，透過語音控制風扇、立燈、窗簾、門鎖等，成為智慧音箱與台灣本土家居業者合作之第一個案例。

台灣獵豹移動推出的小豹AI音箱，為市場上最早投入繁體中文智慧音箱的業者之一，並且持續擴充台灣在地化服務，本次小豹AI音箱除了在地化內容的串接，也與台灣第一本土家居業者HOLA特力和樂合作，再次展現深耕台灣市場的決心。

「小豹小豹，我回來了」，回到家後一句輕鬆的問候，就可以依照自選的場景，客製化操控家中電器的開關，同步關窗簾、打開冷氣與電燈，甚至還啟動了空氣清淨器。只要透過小豹音箱及手機App端設定，由使用者自行定義的智慧家庭將輕鬆的落實在每一個人的家中。

台灣獵豹移動與HOLA特力和樂在5月底，將於全台多家門市共同推出體驗空間，

特力和樂總經理李雅惠表示，2019年HOLA特力和樂除了將數位技術導入線上、線下購物流程，也進一步融入商品體驗與賣場空間中，以今年三月底開幕的HOLA大墩店為例，透過VR虛擬實境體驗，即時模擬家具沙發置於情境空間的效果。接下來預計將AI智慧家居概念導入賣場情境空間，5月底起，HOLA特力和樂將與小豹AI智慧音箱合作，於HOLA全台北、中、南門市打造最符合台灣生活需求與形態的智慧家居體驗空間。

小豹音箱自去年開賣以來，瞄準各大使用場景，除了智慧家電的體驗外，在3月也推出高鐵時刻表查詢功能，能夠了解指定車站最即時的發車時間，帶給台灣用戶更加便利的智慧生活。