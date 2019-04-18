宏碁、信邦慈善聯盟 25日資助四川偏鄉教育

2019-04-18 04:08 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



由宏碁電腦、信邦電子，以及民歌手、聲朗文化執行董事李建復、淡江大學大陸華東校友會會長邱素蕙等人成立的「龍．傳人」慈善教育公益聯盟，將於4月25日帶著電腦、圖書、物資等前進四川大涼山偏鄉教育，協助當地孩童減少資訊落差。

淡江大學大陸校友總會顧問、信邦電子董事長王紹新表示，以單一企業幫助貧困兒童的教育，力量或許有限，但是大家聯合起來都奉獻出一份力量，那將是一個無窮的力量可以來幫助更多的人。

聯盟將由信邦電子興建在大涼山的希望小學為起點，由宏碁電腦提供電腦，網路設備及相關電子書及VR設備，全大陸範圍展開有助於兒童教育、福利事業發展的各類公益活動，為促進兒童教育公平、減少城鄉資訊落差，優化教育資源而共同努力，真正造福於兒童，讓孩子更健康快樂成長。

十多年來，信邦電子已捐助了三所希望小學，每一所小學設立一個電腦教室，每間教室配備有宏碁電腦提供的3到4 台電腦及相關設備或是安卓平板、中國圖書進出口公司提供10本電子書、愛播聽書FM提供20本有聲書、宏碁電腦提供VR設備一套等。

任職於富邦華一銀行上海長寧支行的淡江華東校友會副會長陳建志，身體力行的增加這次大涼山扶貧助學活動的「溫度」，並由富邦華一銀行出資人民幣5萬元物資款項，直接把孩童們最需要的書籍及文具送交給大涼山的孩子們。