汽車消費維權座談 應明碼標價

2019-04-18 04:53 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



近期，奔馳（賓士）女車主維權事件引發大陸社會廣泛關注。針對汽車消費領域的突出問題，中國消費者協會17日在北京舉辦「推動解決汽車消費維權難座談會」表示，汽車銷售金融服務等應明碼標價，杜絕強制交易等違法行為。

中新社報導，中消協表示，汽車產品合格交付，是經營者的應盡義務。「乘用車新車售前檢查服務指引（試行）」屬於行業自律規範，不應限制消費者權利。汽車銷售金融服務等應明碼標價，杜絕強制交易等違法行為。經營者應當尊重消費者權益，誠信、快捷解決糾紛。

座談會邀請的有關專家就「家用汽車產品修理、更換、退貨責任規定」的適用與完善、「乘用車新車售前檢查服務指引（試行）」的問題與改進、汽車銷售中的金融服務等費用收取、汽車消費者維權難的解決等問題進行了討論。

根據2016年至2018年大陸全國消協組織投訴與諮詢信息系統數據顯示，汽車產品（含零部件）的投訴從1.5萬件/年，上升至1.9萬件左右/年，投訴解決率下降。消費投訴的主要問題有售後服務、合同糾紛、產品質量、金融服務問題等。

中消協表示，汽車消費維權難主要表現在：一是經營者巧立名目，消費者辨識難；二是經營者不提供憑證，消費者取證難；三是產品質量出現糾紛，消費者鑒定難；四是經營者推諉扯皮，消費者協商難；五是維權涉及問題複雜，消費者投訴解決難。

中消協表示，下一步將積極採取措施，著力推動解決汽車消費維權難問題。廣泛地聽取消費者意見，強化汽車領域的商品和服務監督。聚焦汽車消費問題，推動相關立法完善。拓寬、暢通投訴渠道，監督企業落實義務。