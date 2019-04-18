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長三角市場一體化 探索共享、共建

2019-04-18 04:52聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

上海市市場監督管理局局長陳學軍17日在滬透露，長三角正探索行政區域管理共享、共建的市場監管新路。

中新社報導，今年1月，上海、江蘇、浙江、安徽三省一市在滬簽署長三角地區市場體系一體化建設合作備忘錄，擬大力實施「營商環境聯建、重點領域聯管、監管執法聯動，市場信息互通、標準體系互認、市場發展互融，逐步實現統一市場規則、統一信用治理、統一市場監管」的「三聯三互三統一」工程，共同推動長三角地區市場體系一體化建設。

17日，上海、江蘇、浙江、安徽四地市場監管部門在滬召開聯席會議，共同商定2019年重點合作事項。聯席會議將審議的長三角共同推進事項，涉及優化營商環境，推動市場准入一體化建設；推動信息互通，實現市場監管領域數據共享；推動多維共治，提升網路市場監管治理能力；建立執法信息聯絡員制度；推動質量提升，強化檢驗檢測認證服務平台作用；強化食品安全，推動檢驗檢測結果互認；加強質量監管，建立產品質量共治機制；推動標準統一，促進長三角標準一體化；加強輿情處置與應急管理，提升重大突發事件應對能力九個方面。

其中，在推進長三角企業主體一體化方面，擬打通幾個功能：一是整個數據實現互通，擬為長三角企業專門打一個數據包，實現數據共享；二是遞交材料的一體化；三是企業信用信息共享。

陳學軍表示，希望在標準化設立方面，長三角區域內的標準能更有效地一體化；信用監管也能更有效一體化；執法辦案的協作方面能够一體化，比如有統一的執法文書、統一執法標準，有統一的處罰。

此外，三省一市將在長三角地區推廣實施持永久居留身分證外籍高層次人才創辦科技型企業改革。符合條件的外籍高層次人才可憑其持有的外國人永久居留身分證（外國人永久居留證）作為設立科技型企業的身分證明，並與持有中國居民身分證人員設立企業享受同等待遇。

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